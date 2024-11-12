ФСБ задержала петербуржца, готовившего поджог на оборонном заводе по заданию СБУ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Санкт-Петербурга, который намеревался поджечь авиационную технику на одном из местных оборонных предприятий по заданию Киева. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«В поисках легких денег он инициативно обратился к украинским спецслужбам с предложением совершать диверсии на объектах ВПК России за вознаграждение. В итоге ему дали задание поджечь авиатехнику», — сообщает РИА Новости.
Местному жителю, который планировал совершить поджог, 20 лет, ранее он работал курьером в магазине. В силовых структурах уточнили, что диверсант действовал по наводке украинских кураторов. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 281 (диверсия) и ч. 281.1 (склонение к диверсии) УК РФ. Известно, что он пытался привлечь к поджогу двух других местных жителей.
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