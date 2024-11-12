В Перми набирают популярность новые школьные проездные

Новые проездные для учащихся 5-11 классов пользуются популярностью. Первые результаты от их введения озвучил начальник городского дептранса Анатолий Путин на заседании думского комитета, передает корреспондент URA.RU.
«Мы видим рост спроса как на новый проездной на три месяца для школьников, так и на месячные проездные. Вместе с департаментом образования мы собрали 1,5 тысячи заявлений для получения льготных проездных через школы. Динамика есть, ближе к концу года уже будет виден общий рост популярности данных проездных», — поделился Путин.
Стоимость безлимитного проездного на месяц для учащихся 5-11 классов снизилась с 1 110 рублей до 777 рублей. Для них также ввели новый проездной на три месяца за 1999 рублей.
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