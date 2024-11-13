Последние фестивали 2024 года в Челябинской области. Афиша

В Челябинске до конца года пройдут пять фестивалей
© Служба новостей «URA.RU»
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Финал Кубка России по киберспорту и косплей ивент. Тюмень, косплей
Стоимость участия в показе косплеев на фестивале гик-культуры — 450 рублей. Фото:

В Челябинске в ноябре и декабре запланированы пять фестивалей. Одно из музыкальных мероприятий пройдет в области. Жители смогут поучаствовать в косплей-шоу, стать волшебниками и выиграть призы. О том, где пройдут последние фестивальные сборы года — в материале URA.RU.

Фестивали в Челябинске: аниме, Гарри Поттер и татуировки

Ural Geek Fest: фестиваль гик-культуры и косплея

Новой концепцией фестиваля станет формат квеста. На площадке кинотеатра «Победа» 17 ноября гостям нужно будет выполнять задания, за каждое из них предусмотрен приз. Ожидаются также ярмарка, кинопоказы, мастер-классы и интерактивы, психологические тренинги и косплей-шоу. Цены на билеты стартуют от 800 рублей для гостей и 450 рублей для участников конкурсной программы.

«Том Сойер Фест»

Всероссийский добровольческий фестиваль восстановления исторической среды проводится 14 и 16 ноября. Реконструировать будут дом Белявского по улице Труда. Участников мероприятия просят брать удобную обувь и одежду для пыльных работ. Также на базе стройки выдается экипировка.

Фестиваль мировой музыки: Аниме день и день Гарри Поттера

Клипарт. Екатеринбург
На фестивале аниме и Гарри Поттера выступит Челябинский симфонический оркестр
Фото:

В кинотеатре «Победа» 30 ноября стартует «Фестиваль мировой музыки: Аниме день». На нем гостей ждет ярмарка, мастер-классы, концерт с участием солистов Челябинской государственной филармонии с композициями из японских мультфильмов. Стоимость билета — от 800 рублей.

Там же 30 декабря, в рамках фестиваля проведут «День Гарри Поттера». Программа мероприятия будет наполнена тематикой волшебства. Участники смогут оказаться в Хогвартс-экспресс, взмахнуть палочкой, полетать на метле и узнать тайны замка. Стоимость посещения — от 800 рублей.

Тату-фестиваль «Пигменты Урала»

С 6 по 8 декабря стартует фестиваль татуировок. На мероприятии соберется более 100 профмастеров из разных городов России. Пройдет развлекательная программа, конкурсы, мастер-классы и битва тату-мастеров. Вход — тысяча рублей.

Гастрофестиваль «Пельменный гид»

Рюмочная «Как огурчик». Екатеринбург
Фестиваль пельменей в Челябинске пройдет до 1 декабря
Фото:

С 11 ноября стартовал фестиваль пельменей в семи ресторанах. Он продлится до 1 декабря. В заведениях предлагают смелые и необычные сочетания продуктов. Попробовать спецменю предлагают в ресторанах, гастробарах и рюмочных: «Родня», Balance, Plan B, «ФортеПьяно», ProstoBar, «Паста&Маргарита», «Паста&Маргарита» «Счастливый кузюк» (Златоуст). Подробнее о фестивальных блюдах — в материале URA.RU.

Областной ретро-фестиваль «Песни юности нашей»

В Челябинской области в ноябре стартовал музыкальный ретро-фестиваль. В нем принимают участие вокально-инструментальные ансамбли, джазовые оркестры, солисты-вокалисты. Также фестиваль заключает в себе конкурсную программу. Для слушателей исполнят песни прошедших лет. В поселке Новогорный концерты состоятся 16 ноября, в Копейске — 23 ноября, в селе Уйское — 24 ноября и в Пласте — 30 ноября. Стоимость билетов — от 100 рублей.

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В Челябинске в ноябре и декабре запланированы пять фестивалей. Одно из музыкальных мероприятий пройдет в области. Жители смогут поучаствовать в косплей-шоу, стать волшебниками и выиграть призы. О том, где пройдут последние фестивальные сборы года — в материале URA.RU. Ural Geek Fest: фестиваль гик-культуры и косплея Новой концепцией фестиваля станет формат квеста. На площадке кинотеатра «Победа» 17 ноября гостям нужно будет выполнять задания, за каждое из них предусмотрен приз. Ожидаются также ярмарка, кинопоказы, мастер-классы и интерактивы, психологические тренинги и косплей-шоу. Цены на билеты стартуют от 800 рублей для гостей и 450 рублей для участников конкурсной программы. «Том Сойер Фест» Всероссийский добровольческий фестиваль восстановления исторической среды проводится 14 и 16 ноября. Реконструировать будут дом Белявского по улице Труда. Участников мероприятия просят брать удобную обувь и одежду для пыльных работ. Также на базе стройки выдается экипировка. Фестиваль мировой музыки: Аниме день и день Гарри Поттера В кинотеатре «Победа» 30 ноября стартует «Фестиваль мировой музыки: Аниме день». На нем гостей ждет ярмарка, мастер-классы, концерт с участием солистов Челябинской государственной филармонии с композициями из японских мультфильмов. Стоимость билета — от 800 рублей. Там же 30 декабря, в рамках фестиваля проведут «День Гарри Поттера». Программа мероприятия будет наполнена тематикой волшебства. Участники смогут оказаться в Хогвартс-экспресс, взмахнуть палочкой, полетать на метле и узнать тайны замка. Стоимость посещения — от 800 рублей. Тату-фестиваль «Пигменты Урала» С 6 по 8 декабря стартует фестиваль татуировок. На мероприятии соберется более 100 профмастеров из разных городов России. Пройдет развлекательная программа, конкурсы, мастер-классы и битва тату-мастеров. Вход — тысяча рублей. Гастрофестиваль «Пельменный гид» С 11 ноября стартовал фестиваль пельменей в семи ресторанах. Он продлится до 1 декабря. В заведениях предлагают смелые и необычные сочетания продуктов. Попробовать спецменю предлагают в ресторанах, гастробарах и рюмочных: «Родня», Balance, Plan B, «ФортеПьяно», ProstoBar, «Паста&Маргарита», «Паста&Маргарита» «Счастливый кузюк» (Златоуст). Подробнее о фестивальных блюдах — в материале URA.RU. Областной ретро-фестиваль «Песни юности нашей» В Челябинской области в ноябре стартовал музыкальный ретро-фестиваль. В нем принимают участие вокально-инструментальные ансамбли, джазовые оркестры, солисты-вокалисты. Также фестиваль заключает в себе конкурсную программу. Для слушателей исполнят песни прошедших лет. В поселке Новогорный концерты состоятся 16 ноября, в Копейске — 23 ноября, в селе Уйское — 24 ноября и в Пласте — 30 ноября. Стоимость билетов — от 100 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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