Многодетная мать из Челябинской области вошла в топ-10 лучших аграриев РФ

Ольга Сегаль вошла в число лучших руководителей агрокомплекса РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мать семерых детей из Каслинского района (Челябинская область) Ольга Сегаль вошла в десятку рейтинга лучших аграриев России, заняв шестое место. Как управляющая «Григорьевскими садами» Сегаль рассказала URA.RU, признание особенно дорого в год, когда пришлось отвечать на вызовы погоды.

«По результатам всероссийского рейтинга топ-менеджеров в сфере АПК „Соль земли“, как руководитель, вошла в топ-10 по стране. В 2024 году, находясь в декретном отпуске после рождения дочери, продолжила руководить предприятием „с ребенком на руках“», — рассказала Сегаль.

По словам агрария, год стал одним из самых сложных из-за возвратных заморозков и дождливого лета. Несмотря на это, команда предприятия смогла преодолеть вызовы и продемонстрировать высокий уровень организации работ. Состязаться пришлось с гигантами индустрии: холдингом «Черкизово», компанией «Абрау-дюрсо» и другими. Они также заняли третьи строки рейтинга.

Рейтинг «Соль земли» ежегодно определяет лидеров агропромышленного комплекса по различным направлениям, включая коммерцию, финансы и управление персоналом. В качестве экспертов выступают сами члены профессионального сообщества. В процессе голосования топ-менеджеры, участвующие в рейтинге, самостоятельно оценивают достижения своих коллег в различных функциональных областях.

Год назад Сегаль возглавила список лучших фермеров страны. Методика была иной: малые компании оценивались отдельно от крупных. Результаты рейтинга основаны на совокупности факторов, таких как качество продукции, уровень закредитованности и удовлетворенность сотрудников.