МВД Финляндии раскрыло информацию об открытии границ с Россией

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен подтвердила, что граница с Россией останется закрытой на неопределенный срок. По ее словам, текущая оценка угроз для страны не изменилась, что обуславливает продолжение действующих ограничений.
«Граница закрыта и картина угроз аналогична той, что была ранее. По оценкам властей, существует высокий риск того, что деятельность [России — ред.] возобновится, если граница будет открыта. На данный момент нет необходимости принимать новые решения об открытии границы», — заявила Рантанен в интервью телеканалу MTV3. Ее слова приводит РИА Новости.
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с Россией еще в ноябре 2023 года. Это было связано с увеличением числа беженцев из третьих стран. Однако сейчас финские СМИ со ссылкой на свои источники в правительстве страны пишут, что уже в феврале 2025 года русско-финская граница якобы будет снова открыта в связи с ухудшением экономической ситуации из-за оттока российских туристов, передает «Царьград». Однако в Финляндии не исключили создание особой экономической зоны (ОЭЗ) в регионах, граничащих с Россией, которые наиболее пострадали от закрытия границы и нехватки туристов.
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