В Финляндии придумали, как избежать открытия границ с Россией и спасти экономику

В Финляндии предложили создать особую экономическую зону на границе с РФ
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Финляндия планирует создать особую экономическую зону в регионах на границе с Россией
Финляндия планирует создать особую экономическую зону в регионах на границе с Россией Фото:

В Финляндии предложили создать особую экономическую зону (ОЭЗ) в регионах, граничащих с Россией, которые наиболее пострадали от закрытия границы и нехватки туристов. Об этом говорится в проекте программы развития Восточной Финляндии.

«Рабочая группа предлагает правительству изучить возможность создания особой экономической зоны в Восточной Финляндии, где будут применяться налоговые льготы или формы региональной поддержки», — передает содержание программы ТАСС. Речь идет о таких регионах Финляндии, как Кюменлааксо, Южная и Северная Карелия, Южное и Северное Саво и Кайнуу. Реализация программы запланирована на период с 2025 по 2027 год.

Недавно «Александровское общество» в Финляндии обратилось в Европарламент с просьбой об открытии границы с Россией. В Финляндии наблюдается ухудшение экономической обстановки и рост общественного недовольства, вызванный сокращением числа туристов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Финны, в свою очередь, ранее активно посещали Петербург для покупки бензина и продуктов, а также для доступного отдыха. Кроме того, многие финские семьи столкнулись с проблемами в сохранении родственных связей. На фоне этого финская погранслужба допустила, что открытие границы с Россией может состояться после февраля 2025 года, пишет RT. 

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В Финляндии предложили создать особую экономическую зону (ОЭЗ) в регионах, граничащих с Россией, которые наиболее пострадали от закрытия границы и нехватки туристов. Об этом говорится в проекте программы развития Восточной Финляндии. «Рабочая группа предлагает правительству изучить возможность создания особой экономической зоны в Восточной Финляндии, где будут применяться налоговые льготы или формы региональной поддержки», — передает содержание программы ТАСС. Речь идет о таких регионах Финляндии, как Кюменлааксо, Южная и Северная Карелия, Южное и Северное Саво и Кайнуу. Реализация программы запланирована на период с 2025 по 2027 год. Недавно «Александровское общество» в Финляндии обратилось в Европарламент с просьбой об открытии границы с Россией. В Финляндии наблюдается ухудшение экономической обстановки и рост общественного недовольства, вызванный сокращением числа туристов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Финны, в свою очередь, ранее активно посещали Петербург для покупки бензина и продуктов, а также для доступного отдыха. Кроме того, многие финские семьи столкнулись с проблемами в сохранении родственных связей. На фоне этого финская погранслужба допустила, что открытие границы с Россией может состояться после февраля 2025 года, пишет RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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