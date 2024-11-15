Опытные пермские рыбаки раскрыли секреты ловли окуня в ноябре

В ноябре на некоторых водоемах Пермского края рыбаки открывают сезон подледной рыбалки. Особенно хорошо в это время клюет окунь, говорят профессионалы. Авторы паблика «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте» дали ряд советов по ловле окуня на мормышку по первому льду.
«Ноябрь — это месяц, в котором наш полосатик по максимуму пытается пополнить свои жировые запасы, поэтому клев окушка в ноябре бывает очень интенсивным. В этом месяце лучше предлагать полосатику крупные мормышки, именно такие будут для него сейчас предпочтительней», — отмечают авторы статьи.
Опытные рыбаки говорят, что в ноябре окунь может находиться как у зимовальных ям, так и на мелководье, недалеко от берега, в зарослях и у коряг. Задача рыболова либо обнаружить ямы, в которых стоит окунь, либо прибрежные участки с активным окунем и обловить их. Для этого стоит грамотно пробурить лунки. Их лучше сделать около 10 штук в шахматном порядке на расстоянии 5-10 метров. «Каждой лунке уделяйте не более 10 минут — пробуйте разную проводку, глубину и приманки, если поклевок нет, отправляйтесь к следующей», — советуют рыбаки.
Важно правильно выбрать мормышку. Если клев активный, то стоит выбрать крупную мормышку, так как окунь будет выбирать приманку покрупнее. Что касается формы насадки, то лучше использовать такие: капля, овсинка, муравей, шарик, уралка, кошачий глаз, нимфа. Цвет мормышки также имеет значение. Наиболее привлекательны для окуня серебристые, серые и черные, отмечают профессионалы.
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