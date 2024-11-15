В Добрянке с января подорожает проезд в общественном транспорте

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Стоимость провоза багажа в автобусах в Добрянке составит 20 рублей
Стоимость провоза багажа в автобусах в Добрянке составит 20 рублей Фото:

В Добрянке Пермского края подорожает проезд в общественном транспорте. Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

«С 1 января 2025 года на городских автобусных маршрутах Добрянского городского округа устанавливается стоимость проезда в размере 40 рублей. Стоимость провоза багажа — 20 рублей», — странице перевозчика ОАО «Добрянское АТП». Сейчас проезд в общественном транспорте стоит 35 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что с 15 апреля 2025 года стоимость проезда на муниципальных маршрутах Перми составит 40 рублей. В 2026 году она достигнет 43 рублей, а в 2027 году — 46 рублей. 

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В Добрянке Пермского края подорожает проезд в общественном транспорте. Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года. «С 1 января 2025 года на городских автобусных маршрутах Добрянского городского округа устанавливается стоимость проезда в размере 40 рублей. Стоимость провоза багажа — 20 рублей», — странице перевозчика ОАО «Добрянское АТП». Сейчас проезд в общественном транспорте стоит 35 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что с 15 апреля 2025 года стоимость проезда на муниципальных маршрутах Перми составит 40 рублей. В 2026 году она достигнет 43 рублей, а в 2027 году — 46 рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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