15 ноября 2024

В аэропорту Кольцово застрял на 10 часов курортный рейс «Аэрофлота». Скрин

В аэропорту Кольцово задержался на 10 часов рейс «Аэрофлота» до Гоа
© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, авиакомпания аэрофлот, ra73115
Рейс должен вылететь в 11:00 по местному времени (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на 10 часов задержался рейс до индийского штата-курорта Гоа с пересадкой в Астрахани авиакомпании «Аэрофлот». Об этом информирует онлайн-табло авиагавани.

Рейс до Гоа задержали ночью 16 ноября
Рейс до Гоа задержали ночью 16 ноября
Фото:

Рейс SU-632 на судне B-737 должен был вылететь из Екатеринбурга 16 ноября в 00:50 и долететь до Гоа с пересадкой в Астрахани, однако самолет задержали. На момент публикации вылет назначен на 11:00 по екатеринбургскому времени. Ожидаемое время прибытия в Астрахань — 12:40, а на индийский курорт борт прибудет к 21:00 по местному времени.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании за комментарием. Ответ ожидается.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово на 10 часов задержался рейс до индийского штата-курорта Гоа с пересадкой в Астрахани авиакомпании «Аэрофлот». Об этом информирует онлайн-табло авиагавани. Рейс SU-632 на судне B-737 должен был вылететь из Екатеринбурга 16 ноября в 00:50 и долететь до Гоа с пересадкой в Астрахани, однако самолет задержали. На момент публикации вылет назначен на 11:00 по екатеринбургскому времени. Ожидаемое время прибытия в Астрахань — 12:40, а на индийский курорт борт прибудет к 21:00 по местному времени. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании за комментарием. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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