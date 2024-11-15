В екатеринбургском аэропорту Кольцово на 10 часов задержался рейс до индийского штата-курорта Гоа с пересадкой в Астрахани авиакомпании «Аэрофлот». Об этом информирует онлайн-табло авиагавани.
Рейс SU-632 на судне B-737 должен был вылететь из Екатеринбурга 16 ноября в 00:50 и долететь до Гоа с пересадкой в Астрахани, однако самолет задержали. На момент публикации вылет назначен на 11:00 по екатеринбургскому времени. Ожидаемое время прибытия в Астрахань — 12:40, а на индийский курорт борт прибудет к 21:00 по местному времени.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании за комментарием. Ответ ожидается.
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