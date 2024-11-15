В аэропорту Кольцово застрял на 10 часов курортный рейс «Аэрофлота». Скрин

В аэропорту Кольцово задержался на 10 часов рейс «Аэрофлота» до Гоа

16 ноября 2024 в 09:37 Размер текста - 17 +

Рейс должен вылететь в 11:00 по местному времени (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово на 10 часов задержался рейс до индийского штата-курорта Гоа с пересадкой в Астрахани авиакомпании «Аэрофлот». Об этом информирует онлайн-табло авиагавани. Рейс до Гоа задержали ночью 16 ноября онлайн-табло аэропорта Кольцово Фото: Рейс SU-632 на судне B-737 должен был вылететь из Екатеринбурга 16 ноября в 00:50 и долететь до Гоа с пересадкой в Астрахани, однако самолет задержали. На момент публикации вылет назначен на 11:00 по екатеринбургскому времени. Ожидаемое время прибытия в Астрахань — 12:40, а на индийский курорт борт прибудет к 21:00 по местному времени. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании за комментарием. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на 10 часов задержался рейс до индийского штата-курорта Гоа с пересадкой в Астрахани авиакомпании «Аэрофлот». Об этом информирует онлайн-табло авиагавани. Рейс SU-632 на судне B-737 должен был вылететь из Екатеринбурга 16 ноября в 00:50 и долететь до Гоа с пересадкой в Астрахани, однако самолет задержали. На момент публикации вылет назначен на 11:00 по екатеринбургскому времени. Ожидаемое время прибытия в Астрахань — 12:40, а на индийский курорт борт прибудет к 21:00 по местному времени. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании за комментарием. Ответ ожидается.