В школы Нижнего Тагила за три месяца устроились 72 молодых учителя

16 ноября 2024 в 07:46 Размер текста - 17 +

Недавно в городе проходил конкурс «Молодой учитель» (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU С начала учебного года в школы Нижнего Тагила (Свердловская область) устроились 72 молодых учителя, а в детские сады — 53 воспитателя. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев. «В этом учебном году в школы Нижнего Тагила устроились 72 молодых педагога, а в детские сады — 53. Это большое количество за последние годы. Радует, когда в школу приходят молодые специалисты — умные, активные, с огоньком в глазах, способные разговаривать с детьми на одном языке», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Мэр подчеркнул, что город поддерживает молодых специалистов и создает условия для профессионального роста. Недавно в городе проходил конкурс «Молодой учитель», в котором участвовали педагоги, отработавшие в школе всего несколько месяцев. В нем приняли участие шесть педагогов, которые были отобраны комиссией после заочного испытания. Проработавшие несколько месяцев учителя рассказали о себе, сыграли в «Свою игру». Кроме того, в дискуссии они высказали свое мнение по вопросам взаимодействия учителя и родителей школьников, а также поиску решений в конфликтных ситуациях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С начала учебного года в школы Нижнего Тагила (Свердловская область) устроились 72 молодых учителя, а в детские сады — 53 воспитателя. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев. «В этом учебном году в школы Нижнего Тагила устроились 72 молодых педагога, а в детские сады — 53. Это большое количество за последние годы. Радует, когда в школу приходят молодые специалисты — умные, активные, с огоньком в глазах, способные разговаривать с детьми на одном языке», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Мэр подчеркнул, что город поддерживает молодых специалистов и создает условия для профессионального роста. Недавно в городе проходил конкурс «Молодой учитель», в котором участвовали педагоги, отработавшие в школе всего несколько месяцев. В нем приняли участие шесть педагогов, которые были отобраны комиссией после заочного испытания. Проработавшие несколько месяцев учителя рассказали о себе, сыграли в «Свою игру». Кроме того, в дискуссии они высказали свое мнение по вопросам взаимодействия учителя и родителей школьников, а также поиску решений в конфликтных ситуациях.