15 ноября 2024

В школы Нижнего Тагила за три месяца устроились 72 молодых учителя

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Куйвашев на 1 сентября в Березовском. Свердловская область , учитель, школьная доска, класс, школьный класс, день знаний, 1 сентября, школьный кабинет
Недавно в городе проходил конкурс «Молодой учитель» (архивное фото) Фото:

С начала учебного года в школы Нижнего Тагила (Свердловская область) устроились 72 молодых учителя, а в детские сады — 53 воспитателя. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«В этом учебном году в школы Нижнего Тагила устроились 72 молодых педагога, а в детские сады — 53. Это большое количество за последние годы. Радует, когда в школу приходят молодые специалисты — умные, активные, с огоньком в глазах, способные разговаривать с детьми на одном языке», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Мэр подчеркнул, что город поддерживает молодых специалистов и создает условия для профессионального роста.

Недавно в городе проходил конкурс «Молодой учитель», в котором участвовали педагоги, отработавшие в школе всего несколько месяцев. В нем приняли участие шесть педагогов, которые были отобраны комиссией после заочного испытания. Проработавшие несколько месяцев учителя рассказали о себе, сыграли в «Свою игру». Кроме того, в дискуссии они высказали свое мнение по вопросам взаимодействия учителя и родителей школьников, а также поиску решений в конфликтных ситуациях.

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С начала учебного года в школы Нижнего Тагила (Свердловская область) устроились 72 молодых учителя, а в детские сады — 53 воспитателя. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев. «В этом учебном году в школы Нижнего Тагила устроились 72 молодых педагога, а в детские сады — 53. Это большое количество за последние годы. Радует, когда в школу приходят молодые специалисты — умные, активные, с огоньком в глазах, способные разговаривать с детьми на одном языке», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Мэр подчеркнул, что город поддерживает молодых специалистов и создает условия для профессионального роста. Недавно в городе проходил конкурс «Молодой учитель», в котором участвовали педагоги, отработавшие в школе всего несколько месяцев. В нем приняли участие шесть педагогов, которые были отобраны комиссией после заочного испытания. Проработавшие несколько месяцев учителя рассказали о себе, сыграли в «Свою игру». Кроме того, в дискуссии они высказали свое мнение по вопросам взаимодействия учителя и родителей школьников, а также поиску решений в конфликтных ситуациях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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