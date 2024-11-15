Синоптик раскрыл причину аномальной оттепели в Свердловской области

Синоптик Пулин: атлантический циклон принес оттепель в Свердловскую область

16 ноября 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

Погода в регионе будет колебаться от -3 до 2 градусов Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловскую область пришла оттепель из-за атлантического циклона Pauline, по южной части которого тепло распространяется на Урал. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «В субботу территория Свердловской области располагается в южной части обширного атлантического циклона с центром в районе Скандинавии, получившего по европейской классификации имя Pauline. Именно по южной периферии циклона преобладает перенос воздушных масс с запада на восток. В результате тепло из Атлантики распространяется не только на территорию европейской части страны, но и на Урал», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По его словам, с 17 по 19 ноября температура будет колебаться от -1 градуса ночью до 2 градусов днем. В период же с 20 по 22 ноября ожидается небольшое похолодание — от -3 градусов ночью до 1 градуса днем. Ранее URA.RU писало, что в Свердловскую область придет тепло. В Екатеринбурге 16 ноября температура воздуха будет держаться на уровне от -3 до -1 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловскую область пришла оттепель из-за атлантического циклона Pauline, по южной части которого тепло распространяется на Урал. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «В субботу территория Свердловской области располагается в южной части обширного атлантического циклона с центром в районе Скандинавии, получившего по европейской классификации имя Pauline. Именно по южной периферии циклона преобладает перенос воздушных масс с запада на восток. В результате тепло из Атлантики распространяется не только на территорию европейской части страны, но и на Урал», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По его словам, с 17 по 19 ноября температура будет колебаться от -1 градуса ночью до 2 градусов днем. В период же с 20 по 22 ноября ожидается небольшое похолодание — от -3 градусов ночью до 1 градуса днем. Ранее URA.RU писало, что в Свердловскую область придет тепло. В Екатеринбурге 16 ноября температура воздуха будет держаться на уровне от -3 до -1 градусов.