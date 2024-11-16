В Екатеринбурге встали трамваи из-за аварии. Видео

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Несколько составов встали у места аварии (архивное фото)
Несколько составов встали у места аварии (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 16 ноября на перекрестке улиц Победы — Индустрии водитель LADA Priora сбил 16-летнего парня, переходившего дорогу в неустановленном месте, сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции. Из-за аварии встало движение трамваев.

«Водитель автомашины LADA Priora, двигаясь по ул. Победы со стороны ул. Ильича, допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП 16-летний юноша для осмотра доставлен в лечебное учреждение», — сообщили в ГАИ.

Водитель пояснил автоинспекторам, что успел увидеть подростка на проезжей части, попытался остановиться, но попал в занос на трамвайные пути, где врезался в пешехода. По факту ДТП проводится проверка.

Очевидцы рассказали telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург», что из-за стоящего на путях автомобиля скопилась пробка из трамваев. На опубликованных каналом кадрах заметно несколько составов перед машиной.

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В Екатеринбурге вечером 16 ноября на перекрестке улиц Победы — Индустрии водитель LADA Priora сбил 16-летнего парня, переходившего дорогу в неустановленном месте, сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции. Из-за аварии встало движение трамваев. «Водитель автомашины LADA Priora, двигаясь по ул. Победы со стороны ул. Ильича, допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП 16-летний юноша для осмотра доставлен в лечебное учреждение», — сообщили в ГАИ. Водитель пояснил автоинспекторам, что успел увидеть подростка на проезжей части, попытался остановиться, но попал в занос на трамвайные пути, где врезался в пешехода. По факту ДТП проводится проверка. Очевидцы рассказали telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург», что из-за стоящего на путях автомобиля скопилась пробка из трамваев. На опубликованных каналом кадрах заметно несколько составов перед машиной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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