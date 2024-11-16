В Екатеринбурге вечером 16 ноября на перекрестке улиц Победы — Индустрии водитель LADA Priora сбил 16-летнего парня, переходившего дорогу в неустановленном месте, сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции. Из-за аварии встало движение трамваев.
«Водитель автомашины LADA Priora, двигаясь по ул. Победы со стороны ул. Ильича, допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП 16-летний юноша для осмотра доставлен в лечебное учреждение», — сообщили в ГАИ.
Водитель пояснил автоинспекторам, что успел увидеть подростка на проезжей части, попытался остановиться, но попал в занос на трамвайные пути, где врезался в пешехода. По факту ДТП проводится проверка.
Очевидцы рассказали telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург», что из-за стоящего на путях автомобиля скопилась пробка из трамваев. На опубликованных каналом кадрах заметно несколько составов перед машиной.
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