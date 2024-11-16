Zeit: немецкие политики набросились на Шольца из-за разговора с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подвергся критике со стороны политиков Германии за телефонный звонок президенту России Владимиру Путину. Так, член фракции Христианско-демократического союза (ХДС), бывший федеральный министр экономики Петер Альтмайер обвинил немецкого лидера в слабости.
«ХДС обвиняет Шольца в усилении своей пропаганды посредством пиар-мотивированного телефонного разговора с Путиным. Политики других партий также критикуют канцлера», — говорится в публикации газеты Zeit.
Политик от ХДС Иоганн Вадефул высказал критику в адрес Шольца, указав на то, что тот совершил телефонный звонок по внутриполитическим мотивам. По его словам, глава ФРГ больше интересовался пиаром, нежели защитой Украины.
Депутат Бундестага Грегор Гизи, в свою очередь, осудил Шольца не за сам факт телефонного звонка, а за то, что он произошел слишком поздно. «Канцлеру Шольцу следовало бы установить контакт с Путиным гораздо ранее, чтобы в сотрудничестве с другими странами добиться прекращения огня. В тот момент были необходимы мирные переговоры», — отметил он.
На конференции федеральной партии в Висбадене политик Робин Вагенер заявил: «Олаф Шольц никогда не был так бессилен, как сейчас». По его словам, Путин осознает эту слабость и использует ее, ведя переговоры с немецким канцлером по телефону.
Канцлер ФРГ и президент России ранее поговорили по телефону, что стало их первым контактом за почти два года. Звонок Шольца Путину — это желание немецкого политика спасти в первую очередь себя, а не Украину. Об этом рассказали эксперты URA.RU.
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