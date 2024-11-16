Инвестор включит в проект реновации «Пушкинской бани» в Перми парилки и хамам

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Баня сможет вместить в себя 180 человек единовременно
Баня сможет вместить в себя 180 человек единовременно Фото:

Свердловская компания «Прерогатива» готовится заняться разработкой проекта реконструкции «Пушкинской бани» в Перми. После реконструкции на объекте появятся парильные отделения, хамам и точки общественного питания, напомнил мэр города Эдуард Соснин.

«Сейчас по проекту реконструкции „Пушкинской бани“ ведутся работы с ресурсоснабжающими организациями. В ближайшее время инвестор приступит к проектированию объекта. После — в здании появятся парильные отделения, хамам и точки общественного питания», — написал глава Перми в своем telegram-канале.

Перед инвестором поставили задачу — восстановить внешний облик здания и функционал. Предполагается, что баню снабдят дополнительными сервисами. Соглашение с ООО «Прерогатива» администрация Перми заключила в октябре.

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Свердловская компания «Прерогатива» готовится заняться разработкой проекта реконструкции «Пушкинской бани» в Перми. После реконструкции на объекте появятся парильные отделения, хамам и точки общественного питания, напомнил мэр города Эдуард Соснин. «Сейчас по проекту реконструкции „Пушкинской бани“ ведутся работы с ресурсоснабжающими организациями. В ближайшее время инвестор приступит к проектированию объекта. После — в здании появятся парильные отделения, хамам и точки общественного питания», — написал глава Перми в своем telegram-канале. Перед инвестором поставили задачу — восстановить внешний облик здания и функционал. Предполагается, что баню снабдят дополнительными сервисами. Соглашение с ООО «Прерогатива» администрация Перми заключила в октябре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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