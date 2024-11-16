Трассу Пермь — Екатеринбург заметет снегом

16 ноября 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Температура на трассе может опустится до -4 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе Пермь — Екатеринбург ожидаются снегопады 16—17 ноября. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «16 ноября на автодороге Р-242 осадки в виде мокрого снега, снега сохранятся до конца суток. Прогнозируется понижение температуры до -3 градусов в вечерние часы», — говорится в сообщении. По метеорологическому прогнозу на 17 ноября на Пермском тракте ожидается выпадение снега до 14:00 по местному времени. Утром температура опустится до -4 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе Пермь — Екатеринбург ожидаются снегопады 16—17 ноября. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «16 ноября на автодороге Р-242 осадки в виде мокрого снега, снега сохранятся до конца суток. Прогнозируется понижение температуры до -3 градусов в вечерние часы», — говорится в сообщении. По метеорологическому прогнозу на 17 ноября на Пермском тракте ожидается выпадение снега до 14:00 по местному времени. Утром температура опустится до -4 градусов.