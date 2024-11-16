Трассу Пермь — Екатеринбург заметет снегом

Температура на трассе может опустится до -4 градусов
На трассе Пермь — Екатеринбург ожидаются снегопады 16—17 ноября. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
«16 ноября на автодороге Р-242 осадки в виде мокрого снега, снега сохранятся до конца суток. Прогнозируется понижение температуры до -3 градусов в вечерние часы», — говорится в сообщении.
По метеорологическому прогнозу на 17 ноября на Пермском тракте ожидается выпадение снега до 14:00 по местному времени. Утром температура опустится до -4 градусов.
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