Трассу Пермь — Екатеринбург заметет снегом

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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
Температура на трассе может опустится до -4 градусов Фото:

На трассе Пермь — Екатеринбург ожидаются снегопады 16—17 ноября. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«16 ноября на автодороге Р-242 осадки в виде мокрого снега, снега сохранятся до конца суток. Прогнозируется понижение температуры до -3 градусов в вечерние часы», — говорится в сообщении.

По метеорологическому прогнозу на 17 ноября на Пермском тракте ожидается выпадение снега до 14:00 по местному времени. Утром температура опустится до -4 градусов.

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На трассе Пермь — Екатеринбург ожидаются снегопады 16—17 ноября. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «16 ноября на автодороге Р-242 осадки в виде мокрого снега, снега сохранятся до конца суток. Прогнозируется понижение температуры до -3 градусов в вечерние часы», — говорится в сообщении. По метеорологическому прогнозу на 17 ноября на Пермском тракте ожидается выпадение снега до 14:00 по местному времени. Утром температура опустится до -4 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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