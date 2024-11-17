Российских военных одели в «плащи-невидимки»

Для российских военных создали линейку мультиспектральной маскировочной одежды из новых материалов, в числе которых плащи. Разработка уже используется в зоне СВО. Данная одежда позволяет существенно снизить заметность солдат ВС РФ, заявили в компании HiderX.
«В настоящее время разработана линейка новых мультиспектральных маскировочных изделий, в том числе плащи. <...> При их изготовлении [были] использованы новые материалы», — сообщил ТАСС официальный представитель компании HiderX. Отмечается, что разработанная линейка одежды уже используется российскими военными в зоне боевых действий.
По словам разработчика, цвет продукции максимально приближен к коричневому. Это дает возможность солдатам ВС РФ быть существенно менее заметными в лесистой местности. Также благодаря этому плащу их сложнее обнаружить через бинокль и дальномер.
В дополнение к улучшенной маскировке, новая одежда адаптирована для использования в различных климатических условиях, включая приближающуюся зиму. Разработчики учли необходимость обеспечения хорошей циркуляции воздуха и создали двусторонний плащ с разными цветами для максимальной эффективности маскировки в разнообразных ландшафтах. Это позволяет бойцам оставаться незаметными как в лесистых, так и в городских условиях.
Плащ весит около 320 грамм. «Маскировочная одежда отличается максимальной компактностью, что является одним из основных критериев при выборе экипировки в ходе выхода на боевое задание», — отметил представитель HiderX.
Компания HiderX находится в России. Она занимается разработкой маскировочной одежды для использования силовыми структурами. Среди продукции «костюмы-невидимки», которые обладают уникальной способностью размывать человеческий силуэт, тем самым улучшая маскировку и эффективность операций на местности.
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