Российских военных одели в «плащи-невидимки»

HiderX разработала для ВС РФ маскировочную одежду
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Для ВС РФ создали двусторонний маскировочный плащ (архивное фото)
Для ВС РФ создали двусторонний маскировочный плащ (архивное фото) Фото:
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Для российских военных создали линейку мультиспектральной маскировочной одежды из новых материалов, в числе которых плащи. Разработка уже используется в зоне СВО. Данная одежда позволяет существенно снизить заметность солдат ВС РФ, заявили в компании HiderX. 

«В настоящее время разработана линейка новых мультиспектральных маскировочных изделий, в том числе плащи. <...> При их изготовлении [были] использованы новые материалы», — сообщил ТАСС официальный представитель компании HiderX. Отмечается, что разработанная линейка одежды уже используется российскими военными в зоне боевых действий.

По словам разработчика, цвет продукции максимально приближен к коричневому. Это дает возможность солдатам ВС РФ быть существенно менее заметными в лесистой местности. Также благодаря этому плащу их сложнее обнаружить через бинокль и дальномер. 

В дополнение к улучшенной маскировке, новая одежда адаптирована для использования в различных климатических условиях, включая приближающуюся зиму. Разработчики учли необходимость обеспечения хорошей циркуляции воздуха и создали двусторонний плащ с разными цветами для максимальной эффективности маскировки в разнообразных ландшафтах. Это позволяет бойцам оставаться незаметными как в лесистых, так и в городских условиях.

Плащ весит около 320 грамм. «Маскировочная одежда отличается максимальной компактностью, что является одним из основных критериев при выборе экипировки в ходе выхода на боевое задание», — отметил представитель HiderX.

Компания HiderX находится в России. Она занимается разработкой маскировочной одежды для использования силовыми структурами. Среди продукции «костюмы-невидимки», которые обладают уникальной способностью размывать человеческий силуэт, тем самым улучшая маскировку и эффективность операций на местности.

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Для российских военных создали линейку мультиспектральной маскировочной одежды из новых материалов, в числе которых плащи. Разработка уже используется в зоне СВО. Данная одежда позволяет существенно снизить заметность солдат ВС РФ, заявили в компании HiderX.  «В настоящее время разработана линейка новых мультиспектральных маскировочных изделий, в том числе плащи. <...> При их изготовлении [были] использованы новые материалы», — сообщил ТАСС официальный представитель компании HiderX. Отмечается, что разработанная линейка одежды уже используется российскими военными в зоне боевых действий. По словам разработчика, цвет продукции максимально приближен к коричневому. Это дает возможность солдатам ВС РФ быть существенно менее заметными в лесистой местности. Также благодаря этому плащу их сложнее обнаружить через бинокль и дальномер.  В дополнение к улучшенной маскировке, новая одежда адаптирована для использования в различных климатических условиях, включая приближающуюся зиму. Разработчики учли необходимость обеспечения хорошей циркуляции воздуха и создали двусторонний плащ с разными цветами для максимальной эффективности маскировки в разнообразных ландшафтах. Это позволяет бойцам оставаться незаметными как в лесистых, так и в городских условиях. Плащ весит около 320 грамм. «Маскировочная одежда отличается максимальной компактностью, что является одним из основных критериев при выборе экипировки в ходе выхода на боевое задание», — отметил представитель HiderX. Компания HiderX находится в России. Она занимается разработкой маскировочной одежды для использования силовыми структурами. Среди продукции «костюмы-невидимки», которые обладают уникальной способностью размывать человеческий силуэт, тем самым улучшая маскировку и эффективность операций на местности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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