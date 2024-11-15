Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) победил «Адмирал» (Владивосток) в погоне за лидером Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), продлив серию без поражений до семи матчей. Игра завершилась со счетом 1:0 (0:0; 1:0; 0:0). Матч прошел в Екатеринбурге в КРК «Уралец», передает сайт khl.ru.
В первом периоде «Автомобилист» перебросал соперника, но не смог отличиться. Во втором периоде игра продолжилась в похожем темпе. Лишь в большинстве в середине второй двадцатиминутки открыл счет форвард уральцев Семен Кизимов. Третий период стартовал с почти пяти минут без пауз и также закончился без заброшенных шайб.
После 25 матчей «Автомобилист» расположился на четвертой строчке в регулярном чемпионате и на втором месте в Восточной конференции КХЛ с 36 очками. На Востоке сейчас лидирует челябинский «Трактор» с 39 очками за 26 игр в этом сезоне. В прошлых матчах екатеринбуржцы одержали шесть побед подряд над «Трактором», дважды над «Нефтехимиком», «Барысом» и на Дальнем Востоке против «Амура» и «Адмирала».
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