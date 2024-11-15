15 ноября 2024

ХК «Автомобилист» одержал седьмую победу подряд в погоне за лидером на Востоке. Видео

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Единственная шайба была заброшена во втором периоде (архивное фото)
Единственная шайба была заброшена во втором периоде (архивное фото) Фото:

Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) победил «Адмирал» (Владивосток) в погоне за лидером Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), продлив серию без поражений до семи матчей. Игра завершилась со счетом 1:0 (0:0; 1:0; 0:0). Матч прошел в Екатеринбурге в КРК «Уралец», передает сайт khl.ru.

В первом периоде «Автомобилист» перебросал соперника, но не смог отличиться. Во втором периоде игра продолжилась в похожем темпе. Лишь в большинстве в середине второй двадцатиминутки открыл счет форвард уральцев Семен Кизимов. Третий период стартовал с почти пяти минут без пауз и также закончился без заброшенных шайб.

После 25 матчей «Автомобилист» расположился на четвертой строчке в регулярном чемпионате и на втором месте в Восточной конференции КХЛ с 36 очками. На Востоке сейчас лидирует челябинский «Трактор» с 39 очками за 26 игр в этом сезоне. В прошлых матчах екатеринбуржцы одержали шесть побед подряд над «Трактором», дважды над «Нефтехимиком», «Барысом» и на Дальнем Востоке против «Амура» и «Адмирала».

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Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) победил «Адмирал» (Владивосток) в погоне за лидером Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), продлив серию без поражений до семи матчей. Игра завершилась со счетом 1:0 (0:0; 1:0; 0:0). Матч прошел в Екатеринбурге в КРК «Уралец», передает сайт khl.ru. В первом периоде «Автомобилист» перебросал соперника, но не смог отличиться. Во втором периоде игра продолжилась в похожем темпе. Лишь в большинстве в середине второй двадцатиминутки открыл счет форвард уральцев Семен Кизимов. Третий период стартовал с почти пяти минут без пауз и также закончился без заброшенных шайб. После 25 матчей «Автомобилист» расположился на четвертой строчке в регулярном чемпионате и на втором месте в Восточной конференции КХЛ с 36 очками. На Востоке сейчас лидирует челябинский «Трактор» с 39 очками за 26 игр в этом сезоне. В прошлых матчах екатеринбуржцы одержали шесть побед подряд над «Трактором», дважды над «Нефтехимиком», «Барысом» и на Дальнем Востоке против «Амура» и «Адмирала».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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