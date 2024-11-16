16 ноября 2024

Суд в Москве отказал в единственной просьбе по делу Блиновской

Суд отказался ускорять делопроизводство в отношении Блиновской
© Служба новостей «URA.RU»
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Елена Блиновская признана банкротом
Елена Блиновская признана банкротом Фото:
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Дело блогера Елены Блиновской

Савеловский суд Москвы отказался ускорять делопроизводство в отношении блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов. Это следует из судебных материалов.

«Заявление об ускорении рассмотрения дела отклонено», — говорится в материалах дела. Их приводит ТАСС. С соответствующим заявлением выступила сторона гособвинения в середине октября. Защита Блиновской же отказалась от комментариев, так как не видела решения суда по этому вопросу.

Ранее Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом и открыл в отношении нее процедуру реализации имущества, передает РАПСИ. Судебный процесс над блогером начался в конце августа и проходит каждый четверг.

В апреле 2023 года она была задержана при попытке покинуть Россию. Общая сумма ее задолженности перед налоговой составляет более 900 миллионов рублей. Как отмечают юристы, Блиновская уже выплатила более 320 миллионов рублей.

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Савеловский суд Москвы отказался ускорять делопроизводство в отношении блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов. Это следует из судебных материалов. «Заявление об ускорении рассмотрения дела отклонено», — говорится в материалах дела. Их приводит ТАСС. С соответствующим заявлением выступила сторона гособвинения в середине октября. Защита Блиновской же отказалась от комментариев, так как не видела решения суда по этому вопросу. Ранее Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом и открыл в отношении нее процедуру реализации имущества, передает РАПСИ. Судебный процесс над блогером начался в конце августа и проходит каждый четверг. В апреле 2023 года она была задержана при попытке покинуть Россию. Общая сумма ее задолженности перед налоговой составляет более 900 миллионов рублей. Как отмечают юристы, Блиновская уже выплатила более 320 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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