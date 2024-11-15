В Академическом районе Екатеринбурга улицу Евгения Савкова заливает кипятком. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«На Савкова потоп, кипяток льет», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городского водоканала и теплосетевой компании Екатеринбурга за комментариями. Ответы ожидаются.
Такая же авария произошла 13 ноября, когда улицу Тверитина затопило от здания пожарной части. Кипяток начал подтапливать припаркованные машины, которые было бы трудно достать из-подо льда. Местные жители лишились отопления на 12 часов. Екатеринбурженка, пытаясь тогда спасти свой автомобиль из кипятка, обварила ноги.
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