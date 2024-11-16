Число отравившихся после обеда в школе Чувашии выросло до 208 человек

Число пострадавших от отравления в столовой Новочебоксарска увеличилось до 208 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Чувашии.
«Количество госпитализированных детей остается прежним — шесть пациентов в средней степени тяжести. 202 пациента, включая девять взрослых, имеют легкую степень тяжести и проходят лечение амбулаторно», — сказано в сообщении минздрава, опубликованном в официальном telegram-канале организации
В минздраве Чувашии уточнили, что всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь. За состоянием детей следят участковые педиатры, чтобы предотвратить возможные осложнения и обеспечить своевременное вмешательство при ухудшении состояния здоровья.
Ранее сообщалось о госпитализации пяти учеников и обращении за медицинской помощью 163 человек. По предварительным данным, инцидент произошел из-за еды в столовой.
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