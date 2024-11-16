16 ноября 2024

Число отравившихся после обеда в школе Чувашии выросло до 208 человек

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За пострадавшими следят медики
За пострадавшими следят медики Фото:

Число пострадавших от отравления в столовой Новочебоксарска увеличилось до 208 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Чувашии.

«Количество госпитализированных детей остается прежним — шесть пациентов в средней степени тяжести. 202 пациента, включая девять взрослых, имеют легкую степень тяжести и проходят лечение амбулаторно», — сказано в сообщении минздрава, опубликованном в официальном telegram-канале организации

В минздраве Чувашии уточнили, что всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь. За состоянием детей следят участковые педиатры, чтобы предотвратить возможные осложнения и обеспечить своевременное вмешательство при ухудшении состояния здоровья.

Ранее сообщалось о госпитализации пяти учеников и обращении за медицинской помощью 163 человек. По предварительным данным, инцидент произошел из-за еды в столовой.

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Число пострадавших от отравления в столовой Новочебоксарска увеличилось до 208 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Чувашии. «Количество госпитализированных детей остается прежним — шесть пациентов в средней степени тяжести. 202 пациента, включая девять взрослых, имеют легкую степень тяжести и проходят лечение амбулаторно», — сказано в сообщении минздрава, опубликованном в официальном telegram-канале организации В минздраве Чувашии уточнили, что всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь. За состоянием детей следят участковые педиатры, чтобы предотвратить возможные осложнения и обеспечить своевременное вмешательство при ухудшении состояния здоровья. Ранее сообщалось о госпитализации пяти учеников и обращении за медицинской помощью 163 человек. По предварительным данным, инцидент произошел из-за еды в столовой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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