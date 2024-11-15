ФК «Урал» вырвал победу у «Енисея», взяв реванш за крупнейшее поражение сезона. Видео

ФК «Урал» выиграл у «Енисея» со счетом 4:3 в Екатеринбурге

16 ноября 2024 в 20:08 Размер текста - 17 +

ФК «Урал» отыгрался в концовке матча (архивное фото) Фото: Александр Стародумов © URA.RU Футбольный клуб «Урал» вырвал победу у «Енисея» из Красноярска, взяв реванш за крупнейшее поражение в этом сезоне «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ). Игра завершилась со счетом 4:3. Матч прошел на «Екатеринбург-Арене» при 4,6 тысячах зрителей. Трансляцию игры вел телеканал «Матч ТВ». На 10-й минуте первого тайма счет открыл форвард гостей Андрей Мазурин. Через две минуты защитник «Урала» Мингиян Бевеев, замкнув навес партнера. Вскоре «Шмели» вышли вперед ударом полузащитника Даниэля Мишкича в угол ворот гостей. Под конец тайма капитан «Енисея» Александр Ломакин получил мяч в штрафной хозяев и сравнял счет — 2:2. Во втором тайме красноярцы не реализовали пенальти, но на 70-й минуте капитан ФК «Енисей» оформил дубль, вновь найдя пространство перед воротами «Урала». ФК «Урал» отыгрался и вышел вперед за пять следующих минут силами форварда Мартина Секулича, также оформившего дубль. После 19 встреч «Урал» находится на третьем месте в чемпионате с 33 очками. А «Енисей» расположился на 11-й строчке в таблице Первой лиги, имея 23 очка. Ранее ФК «Урал» в первом же матче при новом главном тренере обыграл ярославский «Шинник» со счетом 0:2. Дебютировал на тренерском мостике Олег Шатов, который заменил на посту Евгения Аверьянова 6 ноября. Первый матч между «Уралом» и «Енисеем» прошел в Красноярске. Тогда уральцы потерпели самое крупное поражение в сезоне 2024/25 Первой лиги — 3:0. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Футбольный клуб «Урал» вырвал победу у «Енисея» из Красноярска, взяв реванш за крупнейшее поражение в этом сезоне «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ). Игра завершилась со счетом 4:3. Матч прошел на «Екатеринбург-Арене» при 4,6 тысячах зрителей. Трансляцию игры вел телеканал «Матч ТВ». На 10-й минуте первого тайма счет открыл форвард гостей Андрей Мазурин. Через две минуты защитник «Урала» Мингиян Бевеев, замкнув навес партнера. Вскоре «Шмели» вышли вперед ударом полузащитника Даниэля Мишкича в угол ворот гостей. Под конец тайма капитан «Енисея» Александр Ломакин получил мяч в штрафной хозяев и сравнял счет — 2:2. Во втором тайме красноярцы не реализовали пенальти, но на 70-й минуте капитан ФК «Енисей» оформил дубль, вновь найдя пространство перед воротами «Урала». ФК «Урал» отыгрался и вышел вперед за пять следующих минут силами форварда Мартина Секулича, также оформившего дубль. После 19 встреч «Урал» находится на третьем месте в чемпионате с 33 очками. А «Енисей» расположился на 11-й строчке в таблице Первой лиги, имея 23 очка. Ранее ФК «Урал» в первом же матче при новом главном тренере обыграл ярославский «Шинник» со счетом 0:2. Дебютировал на тренерском мостике Олег Шатов, который заменил на посту Евгения Аверьянова 6 ноября. Первый матч между «Уралом» и «Енисеем» прошел в Красноярске. Тогда уральцы потерпели самое крупное поражение в сезоне 2024/25 Первой лиги — 3:0.