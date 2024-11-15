Екатеринбурженка прошла в финал музыкального шоу на федеральном канале. Видео

Екатеринбурженка получила 98 голосов на шоу «Ну-ка все вместе» и прошла в финал

16 ноября 2024 в 01:58 Размер текста - 17 +

За девушку проголосовали 98 человек из 100 Фото: Размик Закарян © URA.RU Артистка из Екатеринбурга Флора Бичахчян прошла в финал шоу «Ну-ка все вместе» на канале «Россия 1». За девушку проголосовали 98 человек из 100. Выступление артистки высоко оценили члены жюри. «Я считаю, что это одно из самых профессиональных выступлений за сегодня с точки зрения артиста на сцене. Это поток огромной энергии, это то, за чем зритель ходит на концерт, чтобы получить эмоции, получить подпитку, невероятный поток. Вы купались в уверенности, вы понимали свои лучшие стороны, вы хитрили, улыбались, флиртовали», — прокомментировал выступлении девушки Сергей Лазарев. В прошлом выпуске на втором этапе певице не удалось набрать нужных баллов. Это возмутило Лазарева, поэтому он решил дать Флоре шанс, чтобы она показала себя в полуфинале. Девушка не подвела артиста и справилась с задачей. В эфире шоу «Ну-ка все вместе» также появлялась студентка из Екатеринбурга Анна Глотова, которая получила массу комплиментов и напутственных слов от знаменитостей. В интервью URA.RU девушка призналась, что до участия в проекте она навсегда планировала завязать с пением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Артистка из Екатеринбурга Флора Бичахчян прошла в финал шоу «Ну-ка все вместе» на канале «Россия 1». За девушку проголосовали 98 человек из 100. Выступление артистки высоко оценили члены жюри. «Я считаю, что это одно из самых профессиональных выступлений за сегодня с точки зрения артиста на сцене. Это поток огромной энергии, это то, за чем зритель ходит на концерт, чтобы получить эмоции, получить подпитку, невероятный поток. Вы купались в уверенности, вы понимали свои лучшие стороны, вы хитрили, улыбались, флиртовали», — прокомментировал выступлении девушки Сергей Лазарев. В прошлом выпуске на втором этапе певице не удалось набрать нужных баллов. Это возмутило Лазарева, поэтому он решил дать Флоре шанс, чтобы она показала себя в полуфинале. Девушка не подвела артиста и справилась с задачей. В эфире шоу «Ну-ка все вместе» также появлялась студентка из Екатеринбурга Анна Глотова, которая получила массу комплиментов и напутственных слов от знаменитостей. В интервью URA.RU девушка призналась, что до участия в проекте она навсегда планировала завязать с пением.