Артистка из Екатеринбурга Флора Бичахчян прошла в финал шоу «Ну-ка все вместе» на канале «Россия 1». За девушку проголосовали 98 человек из 100. Выступление артистки высоко оценили члены жюри.
«Я считаю, что это одно из самых профессиональных выступлений за сегодня с точки зрения артиста на сцене. Это поток огромной энергии, это то, за чем зритель ходит на концерт, чтобы получить эмоции, получить подпитку, невероятный поток. Вы купались в уверенности, вы понимали свои лучшие стороны, вы хитрили, улыбались, флиртовали», — прокомментировал выступлении девушки Сергей Лазарев.
В прошлом выпуске на втором этапе певице не удалось набрать нужных баллов. Это возмутило Лазарева, поэтому он решил дать Флоре шанс, чтобы она показала себя в полуфинале. Девушка не подвела артиста и справилась с задачей.
В эфире шоу «Ну-ка все вместе» также появлялась студентка из Екатеринбурга Анна Глотова, которая получила массу комплиментов и напутственных слов от знаменитостей. В интервью URA.RU девушка призналась, что до участия в проекте она навсегда планировала завязать с пением.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!