В Свердловскую область придет тепло

В Свердловской области 16—18 ноября ожидается потепление, местами будут мокрый снег и гололед. Ветер на Урале будет 15-18 метров в секунду, сообщает Уральский Гидрометцентр.
«16 ноября сохранится погода со слабой оттепелью и незначительными осадками. 17—18 ноября еще одна порция атлантического тепла подойдет к Уралу, в зоне атмосферного фронта местами ожидается мокрый снег, гололед, порывистый юго-западный ветер до 15-18 метров в секунду», — говорится в telegram-канале Гидрометцентра.
В Екатеринбурге 16 ноября температура воздуха будет держаться на уровне от -3 до -1 градусов. 17 ноября день пройдет без существенных осадков. Тогда же значения термометров могут подняться до +4 градусов.
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