15 ноября 2024

В Свердловскую область придет тепло

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Передача спецтехники авиалесоохране. Свердловская область, погода, градусник, температура
16 ноября температура воздуха будет держаться на уровне от -3 до -1 градусов Фото:

В Свердловской области 16—18 ноября ожидается потепление, местами будут мокрый снег и гололед. Ветер на Урале будет 15-18 метров в секунду, сообщает Уральский Гидрометцентр.

«16 ноября сохранится погода со слабой оттепелью и незначительными осадками. 17—18 ноября еще одна порция атлантического тепла подойдет к Уралу, в зоне атмосферного фронта местами ожидается мокрый снег, гололед, порывистый юго-западный ветер до 15-18 метров в секунду», — говорится в telegram-канале Гидрометцентра.

В Екатеринбурге 16 ноября температура воздуха будет держаться на уровне от -3 до -1 градусов. 17 ноября день пройдет без существенных осадков. Тогда же значения термометров могут подняться до +4 градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области 16—18 ноября ожидается потепление, местами будут мокрый снег и гололед. Ветер на Урале будет 15-18 метров в секунду, сообщает Уральский Гидрометцентр. «16 ноября сохранится погода со слабой оттепелью и незначительными осадками. 17—18 ноября еще одна порция атлантического тепла подойдет к Уралу, в зоне атмосферного фронта местами ожидается мокрый снег, гололед, порывистый юго-западный ветер до 15-18 метров в секунду», — говорится в telegram-канале Гидрометцентра. В Екатеринбурге 16 ноября температура воздуха будет держаться на уровне от -3 до -1 градусов. 17 ноября день пройдет без существенных осадков. Тогда же значения термометров могут подняться до +4 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...