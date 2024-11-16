16 ноября 2024

Канцлер ФРГ Шольц: Трамп не станет заключать сделку с Путиным в обход Киева

© Служба новостей «URA.RU»
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Шольц ранее созванивался с мировыми лидерами
Шольц ранее созванивался с мировыми лидерами Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не планирует вести переговоры с Россией по Украине без участия Киева. Об этом немецкий политик сообщил в интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung, опровергая распространенные опасения о возможной «сделке за спиной» Украины.

«В разговоре с Трампом на это „не было никаких намеков“. Шольц рассказал, что они „подробно говорили об Украине“, но раскрывать подробности беседы было бы „неуместно“. У Трампа, полагает канцлер, более взвешенная позиция, чем принято считать», — передает РБК заявление Suddeutsche Zeitung.

Дополнительно Шольц заявил, что раскрывать подробности беседы с Трампом было бы неуместно, однако подчеркнул, что они обсуждали ситуацию на Украине достаточно детально. Немецкий канцлер также выразил мнение, что предварительные выводы о позиции Путина в текущем конфликте не должны мешать прямому диалогу с российским лидером, чтобы выяснить его реальные намерения.

В пятницу, 15 ноября, немецкий канцлер созвонился с президентом России, их беседа стала первой почти за два года. Разговор длился около часа.

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не планирует вести переговоры с Россией по Украине без участия Киева. Об этом немецкий политик сообщил в интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung, опровергая распространенные опасения о возможной «сделке за спиной» Украины. «В разговоре с Трампом на это „не было никаких намеков“. Шольц рассказал, что они „подробно говорили об Украине“, но раскрывать подробности беседы было бы „неуместно“. У Трампа, полагает канцлер, более взвешенная позиция, чем принято считать», — передает РБК заявление Suddeutsche Zeitung. Дополнительно Шольц заявил, что раскрывать подробности беседы с Трампом было бы неуместно, однако подчеркнул, что они обсуждали ситуацию на Украине достаточно детально. Немецкий канцлер также выразил мнение, что предварительные выводы о позиции Путина в текущем конфликте не должны мешать прямому диалогу с российским лидером, чтобы выяснить его реальные намерения. В пятницу, 15 ноября, немецкий канцлер созвонился с президентом России, их беседа стала первой почти за два года. Разговор длился около часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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