Канцлер ФРГ Шольц: Трамп не станет заключать сделку с Путиным в обход Киева

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не планирует вести переговоры с Россией по Украине без участия Киева. Об этом немецкий политик сообщил в интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung, опровергая распространенные опасения о возможной «сделке за спиной» Украины.
«В разговоре с Трампом на это „не было никаких намеков“. Шольц рассказал, что они „подробно говорили об Украине“, но раскрывать подробности беседы было бы „неуместно“. У Трампа, полагает канцлер, более взвешенная позиция, чем принято считать», — передает РБК заявление Suddeutsche Zeitung.
Дополнительно Шольц заявил, что раскрывать подробности беседы с Трампом было бы неуместно, однако подчеркнул, что они обсуждали ситуацию на Украине достаточно детально. Немецкий канцлер также выразил мнение, что предварительные выводы о позиции Путина в текущем конфликте не должны мешать прямому диалогу с российским лидером, чтобы выяснить его реальные намерения.
В пятницу, 15 ноября, немецкий канцлер созвонился с президентом России, их беседа стала первой почти за два года. Разговор длился около часа.
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