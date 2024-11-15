15 ноября 2024

Свердловский нефтяник погиб в боях на СВО. Фото

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, автомат, боевые действия, воин, армия, военные, донбасс, война, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, сво, кадыровцы
Солдат перестал выходить на связь с родными 20 октября (архивное фото) Фото:

Уроженец Сухого Лога (Свердловская область) Александр Буньков, работавший до мобилизации на предприятии по производству пропантов для нефтегазовых компаний, погиб в боях в районе Селидово Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила окружная газета «Знамя Победы» в соцсети «ВКонтакте».

Александр Буньков погиб на СВО около Селидово в ДНР
Александр Буньков погиб на СВО около Селидово в ДНР
Фото:

«4 ноября погиб наш земляк, участник СВО Александр Буньков. Александр родился 15 июня 1992 года в Сухом Логу. Окончил школу №6, после железнодорожный техникум. Срочную службу проходил в 2013 году в городе Москве в войсках МВД. Трудился в Сухоложском отделении компании „ФОРЭС“. Был мобилизован 21 октября 2022 года», — говорится в сообщении.

Выходил на связь в последний раз боец 20 октября. По словам родных, он был жизнерадостным, добрым, веселым, отзывчивым и имел много друзей. У Бунькова остались жена, четырехлетний сын и дочь, которая пошла в первый класс. Прощание с Александром Буньковым состоится 17 ноября во дворце культуры «Кристалл» в 13:00—14:00 по местному времени.

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Уроженец Сухого Лога (Свердловская область) Александр Буньков, работавший до мобилизации на предприятии по производству пропантов для нефтегазовых компаний, погиб в боях в районе Селидово Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила окружная газета «Знамя Победы» в соцсети «ВКонтакте». «4 ноября погиб наш земляк, участник СВО Александр Буньков. Александр родился 15 июня 1992 года в Сухом Логу. Окончил школу №6, после железнодорожный техникум. Срочную службу проходил в 2013 году в городе Москве в войсках МВД. Трудился в Сухоложском отделении компании „ФОРЭС“. Был мобилизован 21 октября 2022 года», — говорится в сообщении. Выходил на связь в последний раз боец 20 октября. По словам родных, он был жизнерадостным, добрым, веселым, отзывчивым и имел много друзей. У Бунькова остались жена, четырехлетний сын и дочь, которая пошла в первый класс. Прощание с Александром Буньковым состоится 17 ноября во дворце культуры «Кристалл» в 13:00—14:00 по местному времени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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