Свердловский нефтяник погиб в боях на СВО. Фото

16 ноября 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

Солдат перестал выходить на связь с родными 20 октября (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Уроженец Сухого Лога (Свердловская область) Александр Буньков, работавший до мобилизации на предприятии по производству пропантов для нефтегазовых компаний, погиб в боях в районе Селидово Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила окружная газета «Знамя Победы» в соцсети «ВКонтакте». Александр Буньков погиб на СВО около Селидово в ДНР газета «Знамя Победы» (Сухой Лог) в соцсети «ВКонтакте» Фото: «4 ноября погиб наш земляк, участник СВО Александр Буньков. Александр родился 15 июня 1992 года в Сухом Логу. Окончил школу №6, после железнодорожный техникум. Срочную службу проходил в 2013 году в городе Москве в войсках МВД. Трудился в Сухоложском отделении компании „ФОРЭС“. Был мобилизован 21 октября 2022 года», — говорится в сообщении. Выходил на связь в последний раз боец 20 октября. По словам родных, он был жизнерадостным, добрым, веселым, отзывчивым и имел много друзей. У Бунькова остались жена, четырехлетний сын и дочь, которая пошла в первый класс. Прощание с Александром Буньковым состоится 17 ноября во дворце культуры «Кристалл» в 13:00—14:00 по местному времени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженец Сухого Лога (Свердловская область) Александр Буньков, работавший до мобилизации на предприятии по производству пропантов для нефтегазовых компаний, погиб в боях в районе Селидово Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила окружная газета «Знамя Победы» в соцсети «ВКонтакте». «4 ноября погиб наш земляк, участник СВО Александр Буньков. Александр родился 15 июня 1992 года в Сухом Логу. Окончил школу №6, после железнодорожный техникум. Срочную службу проходил в 2013 году в городе Москве в войсках МВД. Трудился в Сухоложском отделении компании „ФОРЭС“. Был мобилизован 21 октября 2022 года», — говорится в сообщении. Выходил на связь в последний раз боец 20 октября. По словам родных, он был жизнерадостным, добрым, веселым, отзывчивым и имел много друзей. У Бунькова остались жена, четырехлетний сын и дочь, которая пошла в первый класс. Прощание с Александром Буньковым состоится 17 ноября во дворце культуры «Кристалл» в 13:00—14:00 по местному времени.