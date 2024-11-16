16 ноября 2024

Financial Times: Трамп обвинит Зеленского, если не сумеет закончить СВО

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Трамп может не вытерпеть и согласиться на победу России, пишет FT
Трамп может не вытерпеть и согласиться на победу России, пишет FT Фото:

Избранный президент США Дональд Трамп обвинит украинского лидера Владимира Зеленского в том, что тот не согласился на компромисс при переговорах с РФ, что и стало препятствием для быстрого решения конфликта. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Возможно, что Трамп переложит вину за свою неудачу в роли миротворца на нежелание Зеленского идти на компромисс», — отмечает газета. В статье также указано, что Трамп в итоге может отступить от поддержки Украины и допустить завершение конфликта путем победы России.

Ранее Трамп утверждал, что способен разрешить украинский конфликт через переговоры, и заявлял о возможности урегулировать ситуацию за один день. В России считают, что задача слишком сложна для такого быстрого решения.

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Избранный президент США Дональд Трамп обвинит украинского лидера Владимира Зеленского в том, что тот не согласился на компромисс при переговорах с РФ, что и стало препятствием для быстрого решения конфликта. Об этом сообщает газета Financial Times. «Возможно, что Трамп переложит вину за свою неудачу в роли миротворца на нежелание Зеленского идти на компромисс», — отмечает газета. В статье также указано, что Трамп в итоге может отступить от поддержки Украины и допустить завершение конфликта путем победы России. Ранее Трамп утверждал, что способен разрешить украинский конфликт через переговоры, и заявлял о возможности урегулировать ситуацию за один день. В России считают, что задача слишком сложна для такого быстрого решения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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