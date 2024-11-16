Financial Times: Трамп обвинит Зеленского, если не сумеет закончить СВО

Избранный президент США Дональд Трамп обвинит украинского лидера Владимира Зеленского в том, что тот не согласился на компромисс при переговорах с РФ, что и стало препятствием для быстрого решения конфликта. Об этом сообщает газета Financial Times.
«Возможно, что Трамп переложит вину за свою неудачу в роли миротворца на нежелание Зеленского идти на компромисс», — отмечает газета. В статье также указано, что Трамп в итоге может отступить от поддержки Украины и допустить завершение конфликта путем победы России.
Ранее Трамп утверждал, что способен разрешить украинский конфликт через переговоры, и заявлял о возможности урегулировать ситуацию за один день. В России считают, что задача слишком сложна для такого быстрого решения.
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