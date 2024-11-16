В Челябинске задержан свердловский солдат, которого разыскивали год

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
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В Челябинске задержали бойца екатеринбургского батальона «Урал», который год назад попал в списки тех, кто самовольно покинул воинскую часть. Однако, по словам его адвоката, консультанта сервиса «Военпомощь.рф» Петра Портнягина, солдат не числился в розыске. Военный юрист рассказал URA.RU подробности этой истории.

«Получив два осколочных ранения в битве за Кременное, солдата отправили на лечение в тыл. После реабилитации он попал в списки СОЧ. Тогда он приехал к коменданту, там выяснилось, что его часть расформировали, и в розыске он не числится. Оставив данные, боец вернулся домой. Спустя более года о нем вспомнили и задержали, оказалось, что его приписали к батальону „Урал“», — сказал Портнягин.

По его словам, солдат хочет узаконить отношения с гражданской женой, которая беременна от него. Расписаться пока не получилось, потому что утром 16 ноября мужчина улетел на фронт. «В данный момент решается вопрос о проведении свадьбы через ВКС. Командир части или батальона в исключительном случае вправе узаконить брак. Мы обратились в военную прокуратуру 15 ноября. Приказ есть приказ, он должен быть выполнен. Именно это и отличает нашу армию от других», — заключил Портнягин.

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В Челябинске задержали бойца екатеринбургского батальона «Урал», который год назад попал в списки тех, кто самовольно покинул воинскую часть. Однако, по словам его адвоката, консультанта сервиса «Военпомощь.рф» Петра Портнягина, солдат не числился в розыске. Военный юрист рассказал URA.RU подробности этой истории. «Получив два осколочных ранения в битве за Кременное, солдата отправили на лечение в тыл. После реабилитации он попал в списки СОЧ. Тогда он приехал к коменданту, там выяснилось, что его часть расформировали, и в розыске он не числится. Оставив данные, боец вернулся домой. Спустя более года о нем вспомнили и задержали, оказалось, что его приписали к батальону „Урал“», — сказал Портнягин. По его словам, солдат хочет узаконить отношения с гражданской женой, которая беременна от него. Расписаться пока не получилось, потому что утром 16 ноября мужчина улетел на фронт. «В данный момент решается вопрос о проведении свадьбы через ВКС. Командир части или батальона в исключительном случае вправе узаконить брак. Мы обратились в военную прокуратуру 15 ноября. Приказ есть приказ, он должен быть выполнен. Именно это и отличает нашу армию от других», — заключил Портнягин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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