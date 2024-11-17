Главный концертный зал Екатеринбурга украсят подсветкой почти за 30 миллионов

Киноконцертный театр «Космос» в Екатеринбурге получит новую подсветку за 27,3 миллиона рублей. Уже 17 ноября началась подача заявок подрядчиков на ремонт, который должен будет закончится в марте 2025 года.
«Выполнение работ по архитектурно-художественной подсветке здания, расположенного по адресу: город Екатеринбург, улица Дзержинского, дом 2. Начальная (максимальная) цена договора: 27 380 252,65 рублей», — говорится в объявлении на сайте Госзакупок.
В самом «Космосе» планируется масштабная работа с установкой множества блоков, 100 прожекторов с мощными лампами, светильников и других конструкций. Начаться работы должны уже на следующий день за днем подписания договора, а закончится — 31 марта 2025 года.
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