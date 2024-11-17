17 ноября 2024

Главный концертный зал Екатеринбурга украсят подсветкой почти за 30 миллионов

Кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге украсят подсветкой за 27 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Космос» должны будут украсить уже к 31 марта 2025 года
«Космос» должны будут украсить уже к 31 марта 2025 года Фото:

Киноконцертный театр «Космос» в Екатеринбурге получит новую подсветку за 27,3 миллиона рублей. Уже 17 ноября началась подача заявок подрядчиков на ремонт, который должен будет закончится в марте 2025 года.

«Выполнение работ по архитектурно-художественной подсветке здания, расположенного по адресу: город Екатеринбург, улица Дзержинского, дом 2. Начальная (максимальная) цена договора: 27 380 252,65 рублей», — говорится в объявлении на сайте Госзакупок.

В самом «Космосе» планируется масштабная работа с установкой множества блоков, 100 прожекторов с мощными лампами, светильников и других конструкций. Начаться работы должны уже на следующий день за днем подписания договора, а закончится — 31 марта 2025 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киноконцертный театр «Космос» в Екатеринбурге получит новую подсветку за 27,3 миллиона рублей. Уже 17 ноября началась подача заявок подрядчиков на ремонт, который должен будет закончится в марте 2025 года. «Выполнение работ по архитектурно-художественной подсветке здания, расположенного по адресу: город Екатеринбург, улица Дзержинского, дом 2. Начальная (максимальная) цена договора: 27 380 252,65 рублей», — говорится в объявлении на сайте Госзакупок. В самом «Космосе» планируется масштабная работа с установкой множества блоков, 100 прожекторов с мощными лампами, светильников и других конструкций. Начаться работы должны уже на следующий день за днем подписания договора, а закончится — 31 марта 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...