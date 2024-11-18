Впервые за 20 лет в Новосибирске стало меньше мигрантов

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В Новосибирске уменьшилось число мигрантов
В Новосибирске уменьшилось число мигрантов Фото:

В 2024 году из Новосибирска уехало больше мигрантов, чем приехало. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте администрации. Снижение количества иностранных граждан зафиксировано первый раз за 20 лет.

«Впервые с 2005 года в Новосибирске отмечается миграционный отток населения. Число выбывших из города превысило число прибывших на 392 человека», — говорится в документе.

С 2025 года трудовым мигрантам в Новосибирской области запретят работать в такси, в точках розничной торговли напитками и табачными изделиями, в дошкольных образовательных учреждениях. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Травников. «Цель документа — поставить в приоритет трудоустройство граждан России и стимулировать внутреннюю миграцию», — отметили в правительстве.

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В 2024 году из Новосибирска уехало больше мигрантов, чем приехало. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте администрации. Снижение количества иностранных граждан зафиксировано первый раз за 20 лет. «Впервые с 2005 года в Новосибирске отмечается миграционный отток населения. Число выбывших из города превысило число прибывших на 392 человека», — говорится в документе. С 2025 года трудовым мигрантам в Новосибирской области запретят работать в такси, в точках розничной торговли напитками и табачными изделиями, в дошкольных образовательных учреждениях. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Травников. «Цель документа — поставить в приоритет трудоустройство граждан России и стимулировать внутреннюю миграцию», — отметили в правительстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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