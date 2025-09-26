Западная поп-звезда потратила 30 часов, чтобы добраться до России

Американский исполнитель Джейсон Деруло добирался до России около 30 часов. Об этом пишут telegram-каналы.
«Певец Джейсон Деруло провел в пути 30 часов, чтобы добраться из США до концертов в России», — пишет telegram-канал Mash. Отмечается, что вместе с ним прилетела команда из 35 человек. Артиста приняли в VIP-терминале, после чего его сопровождал кортеж автомобилей V-класса.
Артист, известный по композициям Swalla и Wiggle, проведет концерт в Москве 26 сентября, а 28 сентября выступит в Санкт-Петербурге. За два выступления на стадионах Деруло получит гонорар, оцениваемый примерно в один миллион долларов.
