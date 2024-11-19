Найдена девочка в хиджабе, ради которой вывели полицию Екатеринбурга

19 ноября 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

Девочка была в гостях у подруги (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге сотрудники полиции нашли 14-летнюю девочку, которая ушла из дома днем 18 ноября и не вернулась. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД. «Несовершеннолетняя найдена сотрудниками ПДН отдела полиции №9. Она пояснила, что находилась у подруги. По имеющейся информации, противоправных действий в отношении нее не совершено», — пояснили в ведомстве. О пропаже ребенка стало известно только 19 ноября. Пока девочка была в гостях, ее поисками занимался личный состав екатеринбургской полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге сотрудники полиции нашли 14-летнюю девочку, которая ушла из дома днем 18 ноября и не вернулась. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД. «Несовершеннолетняя найдена сотрудниками ПДН отдела полиции №9. Она пояснила, что находилась у подруги. По имеющейся информации, противоправных действий в отношении нее не совершено», — пояснили в ведомстве. О пропаже ребенка стало известно только 19 ноября. Пока девочка была в гостях, ее поисками занимался личный состав екатеринбургской полиции.