Найдена девочка в хиджабе, ради которой вывели полицию Екатеринбурга

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Военно-профессиональная ориентация школьников. Курган, хиджаб
Девочка была в гостях у подруги (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге сотрудники полиции нашли 14-летнюю девочку, которая ушла из дома днем 18 ноября и не вернулась. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД.

«Несовершеннолетняя найдена сотрудниками ПДН отдела полиции №9. Она пояснила, что находилась у подруги. По имеющейся информации, противоправных действий в отношении нее не совершено», — пояснили в ведомстве.

О пропаже ребенка стало известно только 19 ноября. Пока девочка была в гостях, ее поисками занимался личный состав екатеринбургской полиции.

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В Екатеринбурге сотрудники полиции нашли 14-летнюю девочку, которая ушла из дома днем 18 ноября и не вернулась. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД. «Несовершеннолетняя найдена сотрудниками ПДН отдела полиции №9. Она пояснила, что находилась у подруги. По имеющейся информации, противоправных действий в отношении нее не совершено», — пояснили в ведомстве. О пропаже ребенка стало известно только 19 ноября. Пока девочка была в гостях, ее поисками занимался личный состав екатеринбургской полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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