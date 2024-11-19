Найдена девочка в хиджабе, ради которой вывели полицию Екатеринбурга

Девочка была в гостях у подруги (архивное фото)
В Екатеринбурге сотрудники полиции нашли 14-летнюю девочку, которая ушла из дома днем 18 ноября и не вернулась. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД.
«Несовершеннолетняя найдена сотрудниками ПДН отдела полиции №9. Она пояснила, что находилась у подруги. По имеющейся информации, противоправных действий в отношении нее не совершено», — пояснили в ведомстве.
О пропаже ребенка стало известно только 19 ноября. Пока девочка была в гостях, ее поисками занимался личный состав екатеринбургской полиции.
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