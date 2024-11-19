ВС РФ освободили Новоселидовку в ДНР

Российские военные завершили операцию по освобождению населенного пункта Новоселидовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новоселидовка Донецкой Народной Республики», — заявили в министерстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
Ранее ВС РФ успешно завершили операцию по зачистке Новоселидовки, выдвинув оттуда подразделения ВСУ. После завершения боевых действий, российские войска установили в населенном пункте боевое знамя.
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