ВС РФ освободили Новоселидовку в ДНР

19 ноября 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

Группировка войск «Центр» взяла под контроль Новоселидовку Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные завершили операцию по освобождению населенного пункта Новоселидовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новоселидовка Донецкой Народной Республики», — заявили в министерстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Ранее ВС РФ успешно завершили операцию по зачистке Новоселидовки, выдвинув оттуда подразделения ВСУ. После завершения боевых действий, российские войска установили в населенном пункте боевое знамя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные завершили операцию по освобождению населенного пункта Новоселидовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новоселидовка Донецкой Народной Республики», — заявили в министерстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Ранее ВС РФ успешно завершили операцию по зачистке Новоселидовки, выдвинув оттуда подразделения ВСУ. После завершения боевых действий, российские войска установили в населенном пункте боевое знамя.