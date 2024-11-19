ВС РФ освободили Новоселидовку в ДНР

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ВС РФ разминируют центр Донецка от "Лепестков". Донецк, сапер, лепестки
Группировка войск «Центр» взяла под контроль Новоселидовку Фото:
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Российские военные завершили операцию по освобождению населенного пункта Новоселидовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новоселидовка Донецкой Народной Республики», — заявили в министерстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

Ранее ВС РФ успешно завершили операцию по зачистке Новоселидовки, выдвинув оттуда подразделения ВСУ. После завершения боевых действий, российские войска установили в населенном пункте боевое знамя.

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Российские военные завершили операцию по освобождению населенного пункта Новоселидовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новоселидовка Донецкой Народной Республики», — заявили в министерстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Ранее ВС РФ успешно завершили операцию по зачистке Новоселидовки, выдвинув оттуда подразделения ВСУ. После завершения боевых действий, российские войска установили в населенном пункте боевое знамя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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