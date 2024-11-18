18 ноября 2024

Свердловчане тратят большую часть зарплаты на еду, жилье и кредиты

© Служба новостей «URA.RU»
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16% респондентов отметили коммунальные услуги как значительную статью расходов Фото:

Жители Свердловской области расходуют значительную часть своих доходов на питание, жилье и выплаты по кредитам. Об этом URA.RU сообщили авторы исследования — компания Head Hunter.

«Для 58% респондентов из Свердловской области самой большой статьей расходов в личном бюджете является еда. На втором месте — оплата аренды жилья и ипотеки (39%). На третьем месте по финансовой нагрузке — выплата кредитов (без учета ипотеки) — 32% опрошенных выбрали этот вариант», — рассказали авторы исследования.

Коммунальные услуги упомянули как значительную статью расходов только 16% респондентов. Транспортные издержки, включая содержание автомобиля, указали 8% опрошенных. Расходы на медицинское обслуживание и медикаменты составили по 5%.

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Жители Свердловской области расходуют значительную часть своих доходов на питание, жилье и выплаты по кредитам. Об этом URA.RU сообщили авторы исследования — компания Head Hunter. «Для 58% респондентов из Свердловской области самой большой статьей расходов в личном бюджете является еда. На втором месте — оплата аренды жилья и ипотеки (39%). На третьем месте по финансовой нагрузке — выплата кредитов (без учета ипотеки) — 32% опрошенных выбрали этот вариант», — рассказали авторы исследования. Коммунальные услуги упомянули как значительную статью расходов только 16% респондентов. Транспортные издержки, включая содержание автомобиля, указали 8% опрошенных. Расходы на медицинское обслуживание и медикаменты составили по 5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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