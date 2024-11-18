Свердловчане тратят большую часть зарплаты на еду, жилье и кредиты

Жители Свердловской области расходуют значительную часть своих доходов на питание, жилье и выплаты по кредитам. Об этом URA.RU сообщили авторы исследования — компания Head Hunter.
«Для 58% респондентов из Свердловской области самой большой статьей расходов в личном бюджете является еда. На втором месте — оплата аренды жилья и ипотеки (39%). На третьем месте по финансовой нагрузке — выплата кредитов (без учета ипотеки) — 32% опрошенных выбрали этот вариант», — рассказали авторы исследования.
Коммунальные услуги упомянули как значительную статью расходов только 16% респондентов. Транспортные издержки, включая содержание автомобиля, указали 8% опрошенных. Расходы на медицинское обслуживание и медикаменты составили по 5%.
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