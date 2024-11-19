Набиуллина рассказала, когда снизится ключевая ставка

Набиуллина пообещала снижение ключевой ставки в будущем году
Ключевая ставка Центробанка может начать снижаться уже в следующем году. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. По ее словам, снижение будет возможно, если не будет «дополнительных шоков» для экономики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.