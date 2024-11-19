Набиуллина рассказала, когда снизится ключевая ставка

Набиуллина: снижение ключевой ставки начнется в следующем году
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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Набиуллина пообещала снижение ключевой ставки в будущем году Фото:

Ключевая ставка Центробанка может начать снижаться уже в следующем году. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. По ее словам, снижение будет возможно, если не будет «дополнительных шоков» для экономики.

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Ключевая ставка Центробанка может начать снижаться уже в следующем году. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. По ее словам, снижение будет возможно, если не будет «дополнительных шоков» для экономики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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