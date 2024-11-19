Экономика Набиуллина рассказала, когда снизится ключевая ставка Набиуллина: снижение ключевой ставки начнется в следующем году 19 ноября 2024 в 14:59 Размер текста - 17 + Набиуллина пообещала снижение ключевой ставки в будущем году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ключевая ставка Центробанка может начать снижаться уже в следующем году. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. По ее словам, снижение будет возможно, если не будет «дополнительных шоков» для экономики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ключевая ставка Центробанка может начать снижаться уже в следующем году. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. По ее словам, снижение будет возможно, если не будет «дополнительных шоков» для экономики. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям