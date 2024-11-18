Происшествия Пожары Названа причина пожара в поликлинике Екатеринбурга Причиной пожара в поликлинике Екатеринбурга стал перегрев битума на крыше 19 ноября 2024 в 11:06 Размер текста - 17 + Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в больнице Фото: Размик Закарян © URA.RU Причиной пожара в поликлинике №2 в Екатеринбурге стал перегрев битума во время ремонта на крыше. Подробности URA.RU рассказал источник. «Строительная бригада укладывала утеплитель на кровле. Рабочие прогревали битум, и из-за сильного разогрева произошло возгорание. Таким образом причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», — уточнил собеседник агентства. Поликлиника загорелась днем 18 ноября. Из здания было эвакуировано 300 человек, из них 50 детей. Пострадало два человека — рабочий и проезжавший мимо очевидец, который бросился помогать выводить людей. Некоторым пришлось спасаться от огня, прыгая из окон и спускаясь на землю по козырьку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Причиной пожара в поликлинике №2 в Екатеринбурге стал перегрев битума во время ремонта на крыше. Подробности URA.RU рассказал источник. «Строительная бригада укладывала утеплитель на кровле. Рабочие прогревали битум, и из-за сильного разогрева произошло возгорание. Таким образом причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», — уточнил собеседник агентства. Поликлиника загорелась днем 18 ноября. Из здания было эвакуировано 300 человек, из них 50 детей. Пострадало два человека — рабочий и проезжавший мимо очевидец, который бросился помогать выводить людей. Некоторым пришлось спасаться от огня, прыгая из окон и спускаясь на землю по козырьку. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям