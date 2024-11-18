Названа причина пожара в поликлинике Екатеринбурга

Причиной пожара в поликлинике №2 в Екатеринбурге стал перегрев битума во время ремонта на крыше. Подробности URA.RU рассказал источник.
«Строительная бригада укладывала утеплитель на кровле. Рабочие прогревали битум, и из-за сильного разогрева произошло возгорание. Таким образом причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», — уточнил собеседник агентства.
Поликлиника загорелась днем 18 ноября. Из здания было эвакуировано 300 человек, из них 50 детей. Пострадало два человека — рабочий и проезжавший мимо очевидец, который бросился помогать выводить людей. Некоторым пришлось спасаться от огня, прыгая из окон и спускаясь на землю по козырьку.
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