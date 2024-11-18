18 ноября 2024

Названа причина пожара в поликлинике Екатеринбурга

Причиной пожара в поликлинике Екатеринбурга стал перегрев битума на крыше
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на крыше поликлиники №2. Екатеринбург, пожар, дым от пожара
Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в больнице Фото:

Причиной пожара в поликлинике №2 в Екатеринбурге стал перегрев битума во время ремонта на крыше. Подробности URA.RU рассказал источник.

«Строительная бригада укладывала утеплитель на кровле. Рабочие прогревали битум, и из-за сильного разогрева произошло возгорание. Таким образом причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», — уточнил собеседник агентства.

Поликлиника загорелась днем 18 ноября. Из здания было эвакуировано 300 человек, из них 50 детей. Пострадало два человека — рабочий и проезжавший мимо очевидец, который бросился помогать выводить людей. Некоторым пришлось спасаться от огня, прыгая из окон и спускаясь на землю по козырьку.

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Причиной пожара в поликлинике №2 в Екатеринбурге стал перегрев битума во время ремонта на крыше. Подробности URA.RU рассказал источник. «Строительная бригада укладывала утеплитель на кровле. Рабочие прогревали битум, и из-за сильного разогрева произошло возгорание. Таким образом причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», — уточнил собеседник агентства. Поликлиника загорелась днем 18 ноября. Из здания было эвакуировано 300 человек, из них 50 детей. Пострадало два человека — рабочий и проезжавший мимо очевидец, который бросился помогать выводить людей. Некоторым пришлось спасаться от огня, прыгая из окон и спускаясь на землю по козырьку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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