В Екатеринбурге нашли мертвыми двух человек, один — из федерального розыска

СКР расследует смерть двух рецидивистов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Екатеринбурге в квартире на улице Бисертская были обнаружены два трупа мужчин, один из которых житель Краснодара, а второй — свердловчанин из федерального розыска. Подробности URA.RU рассказал источник.

«Хозяйка сдала квартиру двум жильцам. Днем 18 ноября она зашла в квартиру и обнаружила их в комнате мертвыми. Признаков насильственной смерти не было», — объяснил собеседник агентства.

Оперативники быстро установили их личности. 41-летний мужчина приехал в Екатеринбург на подработку из Краснодарского края. Второй, 42-летний екатеринбуржец, находился в федеральном розыске, потому что скрылся от органов дознания по уголовному делу о краже. Ранее оба были судимы.

«Рядом с телами был найден шприц. Предположительно, мужчины умерли от передозировки наркотиками», — добавил источник. Второй инсайдер подчеркнул, что смерть не криминальная. Корреспондент обратился с официальным запросом в пресс-службу свердловского управления СКР. Ответ на момент публикации не поступил.