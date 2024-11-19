В Екатеринбурге нашли мертвыми двух человек, один — из федерального розыска

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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
СКР расследует смерть двух рецидивистов Фото:

В Екатеринбурге в квартире на улице Бисертская были обнаружены два трупа мужчин, один из которых житель Краснодара, а второй — свердловчанин из федерального розыска. Подробности URA.RU рассказал источник.

«Хозяйка сдала квартиру двум жильцам. Днем 18 ноября она зашла в квартиру и обнаружила их в комнате мертвыми. Признаков насильственной смерти не было», — объяснил собеседник агентства.

Оперативники быстро установили их личности. 41-летний мужчина приехал в Екатеринбург на подработку из Краснодарского края. Второй, 42-летний екатеринбуржец, находился в федеральном розыске, потому что скрылся от органов дознания по уголовному делу о краже. Ранее оба были судимы.

«Рядом с телами был найден шприц. Предположительно, мужчины умерли от передозировки наркотиками», — добавил источник. Второй инсайдер подчеркнул, что смерть не криминальная. Корреспондент обратился с официальным запросом в пресс-службу свердловского управления СКР. Ответ на момент публикации не поступил.

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В Екатеринбурге в квартире на улице Бисертская были обнаружены два трупа мужчин, один из которых житель Краснодара, а второй — свердловчанин из федерального розыска. Подробности URA.RU рассказал источник. «Хозяйка сдала квартиру двум жильцам. Днем 18 ноября она зашла в квартиру и обнаружила их в комнате мертвыми. Признаков насильственной смерти не было», — объяснил собеседник агентства. Оперативники быстро установили их личности. 41-летний мужчина приехал в Екатеринбург на подработку из Краснодарского края. Второй, 42-летний екатеринбуржец, находился в федеральном розыске, потому что скрылся от органов дознания по уголовному делу о краже. Ранее оба были судимы. «Рядом с телами был найден шприц. Предположительно, мужчины умерли от передозировки наркотиками», — добавил источник. Второй инсайдер подчеркнул, что смерть не криминальная. Корреспондент обратился с официальным запросом в пресс-службу свердловского управления СКР. Ответ на момент публикации не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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