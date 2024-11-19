Декан журфака УрФУ переизбирается на новый срок

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Иван Некрасов в «Пиотровском». Екатеринбург , некрасов иван
Иван Некрасов занимал должность декана журфака последние два года Фото:

Директор департамента «Факультет журналистики» Уральского федерального университета (УрФУ) Иван Некрасов переизбирается на новый срок. Выборы пройдут 27 ноября, в этот же день Некрасов отчитается о проделанной работе и предложит программу дальнейшего развития факультета.

«Подал документы на выборы декана журфака УрФУ (мой двухлетний контракт истекает). На 16:00 последнего дня приема заявок других кандидатов не было, скорее всего, выборы будут безальтернативными. Расцениваю это как подтверждение признания и доверия ко мне со стороны медиасообщества и коллектива вуза», — написал декан в своих соцсетях.

Некрасов сам окончил журфак, с 2016-го занимал пост главного редактора URA.RU и параллельно преподавал в УрФУ, а в 2022 году решил подать документы на пост декана журфака. Тогда за место с ним боролись доцент кафедры периодической печати и сетевых изданий Елизавета Голоусова, руководитель пресс-службы ВТБ по УрФО и Пермскому краю Максим Кассандров и руководитель образовательной программы «Журналистика» Любовь Третьякова.

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Директор департамента «Факультет журналистики» Уральского федерального университета (УрФУ) Иван Некрасов переизбирается на новый срок. Выборы пройдут 27 ноября, в этот же день Некрасов отчитается о проделанной работе и предложит программу дальнейшего развития факультета. «Подал документы на выборы декана журфака УрФУ (мой двухлетний контракт истекает). На 16:00 последнего дня приема заявок других кандидатов не было, скорее всего, выборы будут безальтернативными. Расцениваю это как подтверждение признания и доверия ко мне со стороны медиасообщества и коллектива вуза», — написал декан в своих соцсетях. Некрасов сам окончил журфак, с 2016-го занимал пост главного редактора URA.RU и параллельно преподавал в УрФУ, а в 2022 году решил подать документы на пост декана журфака. Тогда за место с ним боролись доцент кафедры периодической печати и сетевых изданий Елизавета Голоусова, руководитель пресс-службы ВТБ по УрФО и Пермскому краю Максим Кассандров и руководитель образовательной программы «Журналистика» Любовь Третьякова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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