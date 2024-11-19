На катке в центре Екатеринбурга установят смотровые площадки и фудкорт

19 ноября 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Каток планируют открыть 21 декабря Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В Екатеринбурге каток на площади 1905 года оборудуют двумя смотровыми площадками по 200 квадратных метров каждая и фудкортом с ларьками. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «На территории расположатся две смотровые площадки, доступные для прогуливающихся по городу. Одна площадью около 200 квадратных метров раскинется по правой стороне (улица Ленина) и будет отгорожена стеклом, другая возвысится над катком по левую сторону (ближе к Дому актера)», — следует из сообщения. Павильон катка разделят на три части: зона для тех, кто приходит со своими коньками, аренда коньков и VIP-зал для быстрого доступа без очереди. Перед входом установят фудкорт с двумя ларьками, а на самом катке разместят еще три павильона с едой, где можно будет перекусить, не снимая коньки. Заливать каток на самой большой парковке в центре Екатеринбурга начали в ночь на 9 ноября. Открытие площадки запланировано 21 декабря. Запускать грандиозный проект будет серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух. Площадка проработает до 16 февраля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге каток на площади 1905 года оборудуют двумя смотровыми площадками по 200 квадратных метров каждая и фудкортом с ларьками. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «На территории расположатся две смотровые площадки, доступные для прогуливающихся по городу. Одна площадью около 200 квадратных метров раскинется по правой стороне (улица Ленина) и будет отгорожена стеклом, другая возвысится над катком по левую сторону (ближе к Дому актера)», — следует из сообщения. Павильон катка разделят на три части: зона для тех, кто приходит со своими коньками, аренда коньков и VIP-зал для быстрого доступа без очереди. Перед входом установят фудкорт с двумя ларьками, а на самом катке разместят еще три павильона с едой, где можно будет перекусить, не снимая коньки. Заливать каток на самой большой парковке в центре Екатеринбурга начали в ночь на 9 ноября. Открытие площадки запланировано 21 декабря. Запускать грандиозный проект будет серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух. Площадка проработает до 16 февраля.