На катке в центре Екатеринбурга установят смотровые площадки и фудкорт

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Каток на Площади 1905 года. Екатеринбург, елка, каток, строительные работы, монтаж, стройка, площадь 1905
Каток планируют открыть 21 декабря Фото:

В Екатеринбурге каток на площади 1905 года оборудуют двумя смотровыми площадками по 200 квадратных метров каждая и фудкортом с ларьками. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«На территории расположатся две смотровые площадки, доступные для прогуливающихся по городу. Одна площадью около 200 квадратных метров раскинется по правой стороне (улица Ленина) и будет отгорожена стеклом, другая возвысится над катком по левую сторону (ближе к Дому актера)», — следует из сообщения.

Павильон катка разделят на три части: зона для тех, кто приходит со своими коньками, аренда коньков и VIP-зал для быстрого доступа без очереди. Перед входом установят фудкорт с двумя ларьками, а на самом катке разместят еще три павильона с едой, где можно будет перекусить, не снимая коньки.

Заливать каток на самой большой парковке в центре Екатеринбурга начали в ночь на 9 ноября. Открытие площадки запланировано 21 декабря. Запускать грандиозный проект будет серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух. Площадка проработает до 16 февраля.

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В Екатеринбурге каток на площади 1905 года оборудуют двумя смотровыми площадками по 200 квадратных метров каждая и фудкортом с ларьками. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «На территории расположатся две смотровые площадки, доступные для прогуливающихся по городу. Одна площадью около 200 квадратных метров раскинется по правой стороне (улица Ленина) и будет отгорожена стеклом, другая возвысится над катком по левую сторону (ближе к Дому актера)», — следует из сообщения. Павильон катка разделят на три части: зона для тех, кто приходит со своими коньками, аренда коньков и VIP-зал для быстрого доступа без очереди. Перед входом установят фудкорт с двумя ларьками, а на самом катке разместят еще три павильона с едой, где можно будет перекусить, не снимая коньки. Заливать каток на самой большой парковке в центре Екатеринбурга начали в ночь на 9 ноября. Открытие площадки запланировано 21 декабря. Запускать грандиозный проект будет серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух. Площадка проработает до 16 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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