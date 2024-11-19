В Ельцин Центре появились гендерно-нейтральные туалеты. Скрин

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Клипарт, разное. Екатеринбург, туалет для инвалидов, доступная среда
Уборные установлены на трех этажах центра (архивное фото) Фото:

Сразу на трех этажах екатеринбургского Ельцин Центра появились гендерно-нейтральные туалеты. Информация об этом появилась на сайте общественного центра.

Всего в здании установили три гендерно-нейтральных туалета. Один находится на первом этаже в ресторане «Барборис», другой на втором этаже — в кафе «1991», а третий в образовательном центре на третьем этаже. Такие уборные являются общественными и не разделяются по половому признаку.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Ельцин Центра. На момент публикации ответ не поступил.

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Сразу на трех этажах екатеринбургского Ельцин Центра появились гендерно-нейтральные туалеты. Информация об этом появилась на сайте общественного центра. Всего в здании установили три гендерно-нейтральных туалета. Один находится на первом этаже в ресторане «Барборис», другой на втором этаже — в кафе «1991», а третий в образовательном центре на третьем этаже. Такие уборные являются общественными и не разделяются по половому признаку. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Ельцин Центра. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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