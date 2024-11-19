Уборные установлены на трех этажах центра (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сразу на трех этажах екатеринбургского Ельцин Центра появились гендерно-нейтральные туалеты. Информация об этом появилась на сайте общественного центра.

Всего в здании установили три гендерно-нейтральных туалета. Один находится на первом этаже в ресторане «Барборис», другой на втором этаже — в кафе «1991», а третий в образовательном центре на третьем этаже. Такие уборные являются общественными и не разделяются по половому признаку.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Ельцин Центра. На момент публикации ответ не поступил.

Скрин: сайт Ельцин Центра