В Екатеринбурге ищут водителя-перевозчика золотых изделий, ему готовы платить до 350 тысяч рублей. Вакансия появилась на сайте hh.ru.
«Для работы предоставляется транспорт, график обсуждается 5/2, 2/2 или 3/3. Выплачиваются премии за сверхурочные, оформление по трудовому договору», — указал работодатель в объявлении. Работник может получать от 250 до 350 тысяч рублей.
От соискателя не ожидают наличия опыта работы, но требуют водительское удостоверение категории «B» и ответственное отношение. В компании обещают оплачиваемый отпуск и больничные, а также делать скидку на приобретение ювелирных изделий.
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