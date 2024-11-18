18 ноября 2024

В Екатеринбурге ищут водителя украшений на зарплату в 350 тысяч. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Работодатель предоставляет скидку на ювелирные украшения Фото:

В Екатеринбурге ищут водителя-перевозчика золотых изделий, ему готовы платить до 350 тысяч рублей. Вакансия появилась на сайте hh.ru.

«Для работы предоставляется транспорт, график обсуждается 5/2, 2/2 или 3/3. Выплачиваются премии за сверхурочные, оформление по трудовому договору», — указал работодатель в объявлении. Работник может получать от 250 до 350 тысяч рублей.

От соискателя не ожидают наличия опыта работы, но требуют водительское удостоверение категории «B» и ответственное отношение. В компании обещают оплачиваемый отпуск и больничные, а также делать скидку на приобретение ювелирных изделий.

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В Екатеринбурге ищут водителя-перевозчика золотых изделий, ему готовы платить до 350 тысяч рублей. Вакансия появилась на сайте hh.ru. «Для работы предоставляется транспорт, график обсуждается 5/2, 2/2 или 3/3. Выплачиваются премии за сверхурочные, оформление по трудовому договору», — указал работодатель в объявлении. Работник может получать от 250 до 350 тысяч рублей. От соискателя не ожидают наличия опыта работы, но требуют водительское удостоверение категории «B» и ответственное отношение. В компании обещают оплачиваемый отпуск и больничные, а также делать скидку на приобретение ювелирных изделий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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