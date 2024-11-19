«Ни живой, ни мертвый»: пропавшего свердловчанина с ДЦП ищут четвертый месяц

В Красноуфимске четвертый месяц ищут пропавшего парня с ДЦП

Данил ушел из дома 21 июля в тапочках Фото: предоставлено читателем URA.RU

В деревне Татарской Еманзельге под Красноуфимском (Свердловская область) четвертый месяц ищут пропавшего 21-летнего Данила Багаутдинова с ДЦП. У поисковиков нет никаких улик, указывающих на то, где может находиться парень. Об этом URA.RU рассказала его мама Алфина.

«Я верю, что его просто подобрали, и он все это время живет с кем-то. Может, работает на кого-то. До сих пор нет ничего, никаких улик, зацепок. Он просто как сквозь землю провалился. Ни живой, ни мертвый», — сказала собеседница агентства.

Данила ищут с 21 июля. В деревню он приехал с родными, чтобы отпраздновать день рождения тети. В какой-то момент он вышел из дома и пропал. Мама считает, что Данил мог выйти на трассу, откуда его могли забрать неизвестные. Розыском занимаются полицейские.

Приметы: рост — 175 сантиметров, темно-русые волосы и светло-серые глаза. Он был одет в черную футболку, белые шорты и синие шлепки. Если вам известно местоположение юноши, позвоните 8 (800) 700-54-52 («ЛизаАлерт»), 8 (343) 947-63-22 (МВД).

Данил пропал летом Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»