18 ноября 2024

Екатеринбуржцы и бизнес выступили против стройки дублера проспекта Космонавтов. Карта

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Масштабная замена трамвайного полотна по улице Борчанинова. Пермь, дорожные знаки, дорожные работы, дорожный знак, каска, жилет, ремонт, рабочий
Мэрия отклонила предложения по строительству дублера (архивное фото) Фото:

Мэрия Екатеринбурга подвела итоги общественных обсуждений строительства западного дублера проспекта Космонавтов, в ходе которых горожане раскритиковали проект и выступили против него, однако власти отклонили все замечания и предложения. Информация об этом появилась на сайте горадминистрации.

Согласно документации, жильцы не одобрили расширение переулка Полимерного до четырех полос, что необходимо для работы над проспектом, и предложили альтернативный маршрут для общественного транспорта, дабы избежать ухудшения условий проживания в спальном районе. По их мнению, транспорт лучше пустить по переулку Мельковскому и улице Артинской.

Представители предприятий указали на потери территорий, которые используются под склады и другие промышленные объекты. Владелец участка на ул. Завокзальной, 13 попросил провести реконструкцию, не затрагивая земли, где находятся объекты. Еще один собственник участка уверен, что потеряет из-за строительства 887 квадратных метров земель, и предложил провести работы на другой стороне переулка и сократить ширину потенциальной дороги с 14 до пяти метров.

Несмотря на все возмущения, мэрия их отклонила. Свое решение власти объяснили принятым Генпланом и другой документацией.

Ранее URA.RU писало, что строительство западного дублера проспекта Космонавтов предусматривает реконструкцию переулка Полимерного и снос построек в промзоне. Там же хотят проложить трамвайные пути и пустить общественный транспорт. Реализация первого этапа проекта запланирована до 2026 года, второго — до 2030 года.

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Мэрия Екатеринбурга подвела итоги общественных обсуждений строительства западного дублера проспекта Космонавтов, в ходе которых горожане раскритиковали проект и выступили против него, однако власти отклонили все замечания и предложения. Информация об этом появилась на сайте горадминистрации. Согласно документации, жильцы не одобрили расширение переулка Полимерного до четырех полос, что необходимо для работы над проспектом, и предложили альтернативный маршрут для общественного транспорта, дабы избежать ухудшения условий проживания в спальном районе. По их мнению, транспорт лучше пустить по переулку Мельковскому и улице Артинской. Представители предприятий указали на потери территорий, которые используются под склады и другие промышленные объекты. Владелец участка на ул. Завокзальной, 13 попросил провести реконструкцию, не затрагивая земли, где находятся объекты. Еще один собственник участка уверен, что потеряет из-за строительства 887 квадратных метров земель, и предложил провести работы на другой стороне переулка и сократить ширину потенциальной дороги с 14 до пяти метров. Несмотря на все возмущения, мэрия их отклонила. Свое решение власти объяснили принятым Генпланом и другой документацией. Ранее URA.RU писало, что строительство западного дублера проспекта Космонавтов предусматривает реконструкцию переулка Полимерного и снос построек в промзоне. Там же хотят проложить трамвайные пути и пустить общественный транспорт. Реализация первого этапа проекта запланирована до 2026 года, второго — до 2030 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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