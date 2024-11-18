Екатеринбуржцы и бизнес выступили против стройки дублера проспекта Космонавтов. Карта

19 ноября 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

Мэрия отклонила предложения по строительству дублера (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Мэрия Екатеринбурга подвела итоги общественных обсуждений строительства западного дублера проспекта Космонавтов, в ходе которых горожане раскритиковали проект и выступили против него, однако власти отклонили все замечания и предложения. Информация об этом появилась на сайте горадминистрации. Согласно документации, жильцы не одобрили расширение переулка Полимерного до четырех полос, что необходимо для работы над проспектом, и предложили альтернативный маршрут для общественного транспорта, дабы избежать ухудшения условий проживания в спальном районе. По их мнению, транспорт лучше пустить по переулку Мельковскому и улице Артинской. Представители предприятий указали на потери территорий, которые используются под склады и другие промышленные объекты. Владелец участка на ул. Завокзальной, 13 попросил провести реконструкцию, не затрагивая земли, где находятся объекты. Еще один собственник участка уверен, что потеряет из-за строительства 887 квадратных метров земель, и предложил провести работы на другой стороне переулка и сократить ширину потенциальной дороги с 14 до пяти метров. Несмотря на все возмущения, мэрия их отклонила. Свое решение власти объяснили принятым Генпланом и другой документацией. Ранее URA.RU писало, что строительство западного дублера проспекта Космонавтов предусматривает реконструкцию переулка Полимерного и снос построек в промзоне. Там же хотят проложить трамвайные пути и пустить общественный транспорт. Реализация первого этапа проекта запланирована до 2026 года, второго — до 2030 года. Инфографика: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Екатеринбурга подвела итоги общественных обсуждений строительства западного дублера проспекта Космонавтов, в ходе которых горожане раскритиковали проект и выступили против него, однако власти отклонили все замечания и предложения. Информация об этом появилась на сайте горадминистрации. Согласно документации, жильцы не одобрили расширение переулка Полимерного до четырех полос, что необходимо для работы над проспектом, и предложили альтернативный маршрут для общественного транспорта, дабы избежать ухудшения условий проживания в спальном районе. По их мнению, транспорт лучше пустить по переулку Мельковскому и улице Артинской. Представители предприятий указали на потери территорий, которые используются под склады и другие промышленные объекты. Владелец участка на ул. Завокзальной, 13 попросил провести реконструкцию, не затрагивая земли, где находятся объекты. Еще один собственник участка уверен, что потеряет из-за строительства 887 квадратных метров земель, и предложил провести работы на другой стороне переулка и сократить ширину потенциальной дороги с 14 до пяти метров. Несмотря на все возмущения, мэрия их отклонила. Свое решение власти объяснили принятым Генпланом и другой документацией. Ранее URA.RU писало, что строительство западного дублера проспекта Космонавтов предусматривает реконструкцию переулка Полимерного и снос построек в промзоне. Там же хотят проложить трамвайные пути и пустить общественный транспорт. Реализация первого этапа проекта запланирована до 2026 года, второго — до 2030 года.