Власти Екатеринбурга запретили проводить тусовку на заброшенном заводе

19 ноября 2024 в 15:03 Размер текста - 17 +

Костюмированный рейв под названием «Непритворность» хотели провести еще 16 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Екатеринбурга запретили организаторам сорванной рейв-вечеринки «Непритворность» проводить мероприятие на заброшенном хлебозаводе №6. Кроме этого, представители Techno Room community заявили, что отмене поспособствовали и некоторые публикации в СМИ. «Сегодня, побывав в УМВД, нам сообщили, что без выполнения определенных условий это мероприятие не состоится. Нас направили на согласование в администрацию Чкаловского района, где нам наотрез отказали в создании комиссии по проверке пригодности площадки, так как этот объект не предназначен для любых массовых мероприятий и не введен в эксплуатацию», — пишут организаторы в своих соцсетях. Из-за этого тусовку перенесли в «Фабрику» и клуб «Ц». Команда призналась, что отмене вечеринки могли поспособствовать и СМИ. «Мы хотели традиционно собрать всех наших тусовщиков и провести рейв в новом пространстве хлебозавода №6. Но реальность оказалась иной: о нас рассказали на одном из городских информационных порталов, после чего интерес к мероприятию проявили в органах», — поделились представители Techno Room. Вечеринку на хлебозаводе планировали устроить 16 ноября. Как сообщили силовики, организаторы нарушили порядок уведомления о проведении массового мероприятия, поэтому вечеринку попросили перенести на другую дату, пока нарушения не устранят. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Екатеринбурга запретили организаторам сорванной рейв-вечеринки «Непритворность» проводить мероприятие на заброшенном хлебозаводе №6. Кроме этого, представители Techno Room community заявили, что отмене поспособствовали и некоторые публикации в СМИ. «Сегодня, побывав в УМВД, нам сообщили, что без выполнения определенных условий это мероприятие не состоится. Нас направили на согласование в администрацию Чкаловского района, где нам наотрез отказали в создании комиссии по проверке пригодности площадки, так как этот объект не предназначен для любых массовых мероприятий и не введен в эксплуатацию», — пишут организаторы в своих соцсетях. Из-за этого тусовку перенесли в «Фабрику» и клуб «Ц». Команда призналась, что отмене вечеринки могли поспособствовать и СМИ. «Мы хотели традиционно собрать всех наших тусовщиков и провести рейв в новом пространстве хлебозавода №6. Но реальность оказалась иной: о нас рассказали на одном из городских информационных порталов, после чего интерес к мероприятию проявили в органах», — поделились представители Techno Room. Вечеринку на хлебозаводе планировали устроить 16 ноября. Как сообщили силовики, организаторы нарушили порядок уведомления о проведении массового мероприятия, поэтому вечеринку попросили перенести на другую дату, пока нарушения не устранят.