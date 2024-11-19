Власти Екатеринбурга запретили проводить тусовку на заброшенном заводе

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Blue Velvet в «Фабрике». Екатеринбург, эротика, бдсм, бдсм вечеринка, blue velvet
Костюмированный рейв под названием «Непритворность» хотели провести еще 16 ноября Фото:

Власти Екатеринбурга запретили организаторам сорванной рейв-вечеринки «Непритворность» проводить мероприятие на заброшенном хлебозаводе №6. Кроме этого, представители Techno Room community заявили, что отмене поспособствовали и некоторые публикации в СМИ.

«Сегодня, побывав в УМВД, нам сообщили, что без выполнения определенных условий это мероприятие не состоится. Нас направили на согласование в администрацию Чкаловского района, где нам наотрез отказали в создании комиссии по проверке пригодности площадки, так как этот объект не предназначен для любых массовых мероприятий и не введен в эксплуатацию», — пишут организаторы в своих соцсетях. Из-за этого тусовку перенесли в «Фабрику» и клуб «Ц».

Команда призналась, что отмене вечеринки могли поспособствовать и СМИ. «Мы хотели традиционно собрать всех наших тусовщиков и провести рейв в новом пространстве хлебозавода №6. Но реальность оказалась иной: о нас рассказали на одном из городских информационных порталов, после чего интерес к мероприятию проявили в органах», — поделились представители Techno Room.

Вечеринку на хлебозаводе планировали устроить 16 ноября. Как сообщили силовики, организаторы нарушили порядок уведомления о проведении массового мероприятия, поэтому вечеринку попросили перенести на другую дату, пока нарушения не устранят.

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Власти Екатеринбурга запретили организаторам сорванной рейв-вечеринки «Непритворность» проводить мероприятие на заброшенном хлебозаводе №6. Кроме этого, представители Techno Room community заявили, что отмене поспособствовали и некоторые публикации в СМИ. «Сегодня, побывав в УМВД, нам сообщили, что без выполнения определенных условий это мероприятие не состоится. Нас направили на согласование в администрацию Чкаловского района, где нам наотрез отказали в создании комиссии по проверке пригодности площадки, так как этот объект не предназначен для любых массовых мероприятий и не введен в эксплуатацию», — пишут организаторы в своих соцсетях. Из-за этого тусовку перенесли в «Фабрику» и клуб «Ц». Команда призналась, что отмене вечеринки могли поспособствовать и СМИ. «Мы хотели традиционно собрать всех наших тусовщиков и провести рейв в новом пространстве хлебозавода №6. Но реальность оказалась иной: о нас рассказали на одном из городских информационных порталов, после чего интерес к мероприятию проявили в органах», — поделились представители Techno Room. Вечеринку на хлебозаводе планировали устроить 16 ноября. Как сообщили силовики, организаторы нарушили порядок уведомления о проведении массового мероприятия, поэтому вечеринку попросили перенести на другую дату, пока нарушения не устранят.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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