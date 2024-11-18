На Среднем Урале сотни людей заразились смертельным вирусом

В Свердловской области с 4 по 10 ноября коронавирусом заразилось 854 человека

19 ноября 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

53 уральца были госпитализированы с коронавирусом (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 4 по 10 ноября в Свердловской области было зарегистрировано 854 случая заболевания COVID-19, что свидетельствует о продолжающейся активности вируса в регионе. Несмотря на принимаемые меры по профилактике и вакцинации, в результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерло пять человек. Соответствующие данные опубликованы на портале Объясняем.РФ. В регионе наблюдается улучшение ситуации с заболеваемостью COVID-19. Количество новых случаев с 4 по 10 ноября сократилось, достигнув отметки в 854 человека (по сравнению с показателем в 855 заболевших за период с 28 октября по 3 ноября — прим.ред.). Однако, несмотря на общее снижение числа заболевших, 53 человека были госпитализированы. Кроме того, в рамках текущей эпидемиологической обстановки зафиксировано пять новых летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией. Ранее URA.RU сообщало о том, что в последнее время в России наблюдается тревожная тенденция: выявлены случаи заражения новым вариантом коронавируса, получившим название XEC. Этот штамм, хоть и сохраняет некоторые черты своего предшественника «омикрона», отличается высокими показателями распространения. Ученые предостерегают о необходимости проявлять осторожность, поскольку симптомы XEC могут быть схожи с проявлениями других вирусных инфекций. К числу возможных проявлений относиться головная боль, высокая температура, тошнота и головокружение, что затрудняет диагностику болезни на ранних стадиях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 4 по 10 ноября в Свердловской области было зарегистрировано 854 случая заболевания COVID-19, что свидетельствует о продолжающейся активности вируса в регионе. Несмотря на принимаемые меры по профилактике и вакцинации, в результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерло пять человек. Соответствующие данные опубликованы на портале Объясняем.РФ. В регионе наблюдается улучшение ситуации с заболеваемостью COVID-19. Количество новых случаев с 4 по 10 ноября сократилось, достигнув отметки в 854 человека (по сравнению с показателем в 855 заболевших за период с 28 октября по 3 ноября — прим.ред.). Однако, несмотря на общее снижение числа заболевших, 53 человека были госпитализированы. Кроме того, в рамках текущей эпидемиологической обстановки зафиксировано пять новых летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией. Ранее URA.RU сообщало о том, что в последнее время в России наблюдается тревожная тенденция: выявлены случаи заражения новым вариантом коронавируса, получившим название XEC. Этот штамм, хоть и сохраняет некоторые черты своего предшественника «омикрона», отличается высокими показателями распространения. Ученые предостерегают о необходимости проявлять осторожность, поскольку симптомы XEC могут быть схожи с проявлениями других вирусных инфекций. К числу возможных проявлений относиться головная боль, высокая температура, тошнота и головокружение, что затрудняет диагностику болезни на ранних стадиях.