ФСБ поймала бизнесмена, обещавшего вытащить друга из колонии Екатеринбурга

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ФСБ, учения. Челябинск, фсб, силовики, оружие, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, чекисты
Бизнесмен после задержания остался на свободе Фото:

Оперативники регионального УФСБ поймали 45-летнего бизнесмена Кирилла (имя изменено), который за взятку пообещал другу, что якобы сможет повлиять на решение Свердловского облсуда и добиться замены наказания для его осужденного товарища. Подробности истории URA.RU рассказал источник в силовой среде.

«В октябре Кирилл пообещал 49-летнему предпринимателю, что сможет помочь с тем, чтобы его знакомому заменили неотбытую часть тюремного срока на более мягкое наказание. За услугу он попросил два миллиона 250 тысяч рублей. Но реальной возможности помочь не имел. В итоге от бизнесмена Кирилл получил только два миллиона, а после этого его задержали силовики», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Кириллу грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Известно, что Кирилл родом из Нижнего Тагила. Ранее судим, его приятель — тоже. Друг, которого планировали вытащить на свободу, отбывает наказание в екатеринбургской исправительной колонии №10. Комментарии от свердловских силовых структур ожидаются.

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Оперативники регионального УФСБ поймали 45-летнего бизнесмена Кирилла (имя изменено), который за взятку пообещал другу, что якобы сможет повлиять на решение Свердловского облсуда и добиться замены наказания для его осужденного товарища. Подробности истории URA.RU рассказал источник в силовой среде. «В октябре Кирилл пообещал 49-летнему предпринимателю, что сможет помочь с тем, чтобы его знакомому заменили неотбытую часть тюремного срока на более мягкое наказание. За услугу он попросил два миллиона 250 тысяч рублей. Но реальной возможности помочь не имел. В итоге от бизнесмена Кирилл получил только два миллиона, а после этого его задержали силовики», — сказал собеседник агентства. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Кириллу грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Известно, что Кирилл родом из Нижнего Тагила. Ранее судим, его приятель — тоже. Друг, которого планировали вытащить на свободу, отбывает наказание в екатеринбургской исправительной колонии №10. Комментарии от свердловских силовых структур ожидаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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