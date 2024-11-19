ФСБ поймала бизнесмена, обещавшего вытащить друга из колонии Екатеринбурга

19 ноября 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Бизнесмен после задержания остался на свободе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Оперативники регионального УФСБ поймали 45-летнего бизнесмена Кирилла (имя изменено), который за взятку пообещал другу, что якобы сможет повлиять на решение Свердловского облсуда и добиться замены наказания для его осужденного товарища. Подробности истории URA.RU рассказал источник в силовой среде. «В октябре Кирилл пообещал 49-летнему предпринимателю, что сможет помочь с тем, чтобы его знакомому заменили неотбытую часть тюремного срока на более мягкое наказание. За услугу он попросил два миллиона 250 тысяч рублей. Но реальной возможности помочь не имел. В итоге от бизнесмена Кирилл получил только два миллиона, а после этого его задержали силовики», — сказал собеседник агентства. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Кириллу грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Известно, что Кирилл родом из Нижнего Тагила. Ранее судим, его приятель — тоже. Друг, которого планировали вытащить на свободу, отбывает наказание в екатеринбургской исправительной колонии №10. Комментарии от свердловских силовых структур ожидаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оперативники регионального УФСБ поймали 45-летнего бизнесмена Кирилла (имя изменено), который за взятку пообещал другу, что якобы сможет повлиять на решение Свердловского облсуда и добиться замены наказания для его осужденного товарища. Подробности истории URA.RU рассказал источник в силовой среде. «В октябре Кирилл пообещал 49-летнему предпринимателю, что сможет помочь с тем, чтобы его знакомому заменили неотбытую часть тюремного срока на более мягкое наказание. За услугу он попросил два миллиона 250 тысяч рублей. Но реальной возможности помочь не имел. В итоге от бизнесмена Кирилл получил только два миллиона, а после этого его задержали силовики», — сказал собеседник агентства. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Кириллу грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Известно, что Кирилл родом из Нижнего Тагила. Ранее судим, его приятель — тоже. Друг, которого планировали вытащить на свободу, отбывает наказание в екатеринбургской исправительной колонии №10. Комментарии от свердловских силовых структур ожидаются.