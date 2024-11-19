Власти Перми отчитались о готовности дорожных служб к снегопадам

Снегоуборочная техника в Перми полностью готова к зимнему сезону. Об этом заявил замглавы Перми Дмитрий Галиханов на заседании пермской гордумы.
«С июля 2024 года в Перми начали действовать новые трехлетние муниципальные контракты на содержание улично-дорожной сети. Общая стоимость 16 контрактов составила более девяти миллиардов рублей, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. В них предусмотрены увеличение обработки улиц противогололедными материалами и вывоза снега», — сообщил Галиханов.
Подрядчики подготовили 345 единиц спецтехники, из которых 86 — средства малой механизации для уборки тротуаров, пешеходных дорожек, остановок и подходов к инженерным сооружениям. В период снегопадов дорожные службы также будут использовать наемную технику для вывоза снега. В прошлом году для уборки улиц зимой использовались 262 единицы техники, в том числе 72 средства малой механизации.
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