Махонин впервые встретился с экс-губернатором Басаргиным

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Дмитрий Махонин сейчас работает на Транспортной неделе в Москве
Дмитрий Махонин сейчас работает на Транспортной неделе в Москве Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел встречу с руководителем Ространснадзора, экс-главой Прикамья Виктором Басаргиным. Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, беседа состоялась в рамках Транспортной недели в Москве. Это первая встреча Махонина с Басаргиным.

«Стороны обсудили перспективы развития контроля и надзора регионе, интеграцию систем автоматического дистанционного контроля и вопросы транспортной безопасности в Пермском крае. Также состоялось подписание соглашения о взаимодействии между Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и правительством Пермского края», — отметил инсайдер. Прикамье примет участие в пилотном проекте ведомства. Планируется активное внедрение цифровых технологий в контрольную сферу.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что, в первую очередь, это скажется на повышении безопасности дорожного движения. «Кроме того, новые технологии позволят эффективнее отслеживать передвижение большегрузной техники по нашим дорогам и транспорта, нарушающего весогабаритные требования», — подчеркнул губернатор. В результате снизится нагрузка на дорожную систему.

Сотрудничество Ространснадзора с правительством Прикамья позволит позволит повысить эффективность управления рисками и оперативность принятия решений, отметил Виктор Басаргин.

Виктор Басаргин был губернатором с 2012 по 2017 годы. Во время его правления группа депутатов сформировала коалицию и вела борьбу с командой Басаргина. Он рассчитывал идти на выборы в 2017 году. Но 6 февраля неожиданно врио губернатора был назначен Максим Решетников. С ним Махонин встречался на прошлой неделе.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел встречу с руководителем Ространснадзора, экс-главой Прикамья Виктором Басаргиным. Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, беседа состоялась в рамках Транспортной недели в Москве. Это первая встреча Махонина с Басаргиным. «Стороны обсудили перспективы развития контроля и надзора регионе, интеграцию систем автоматического дистанционного контроля и вопросы транспортной безопасности в Пермском крае. Также состоялось подписание соглашения о взаимодействии между Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и правительством Пермского края», — отметил инсайдер. Прикамье примет участие в пилотном проекте ведомства. Планируется активное внедрение цифровых технологий в контрольную сферу. Дмитрий Махонин подчеркнул, что, в первую очередь, это скажется на повышении безопасности дорожного движения. «Кроме того, новые технологии позволят эффективнее отслеживать передвижение большегрузной техники по нашим дорогам и транспорта, нарушающего весогабаритные требования», — подчеркнул губернатор. В результате снизится нагрузка на дорожную систему. Сотрудничество Ространснадзора с правительством Прикамья позволит позволит повысить эффективность управления рисками и оперативность принятия решений, отметил Виктор Басаргин. Виктор Басаргин был губернатором с 2012 по 2017 годы. Во время его правления группа депутатов сформировала коалицию и вела борьбу с командой Басаргина. Он рассчитывал идти на выборы в 2017 году. Но 6 февраля неожиданно врио губернатора был назначен Максим Решетников. С ним Махонин встречался на прошлой неделе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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