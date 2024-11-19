19 ноября 2024

Полиция отреагировала на информацию о маньяке в Кизеле

Жители Кизела приняли конфликт между двумя горожанами за нападение маньяка
© Служба новостей «URA.RU»
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Никакого маньяка в Кизеле нет, заверили полицейские
Никакого маньяка в Кизеле нет, заверили полицейские Фото:

В ГУ МВД по Пермскому краю информацию о появившемся в городе Кизел маньяке, нападающем с ножом на горожан, назвали не соответствующей действительности. Как пояснил краевой полицейский главк в своем telegram-канале, между местными жителями произошел конфликт, в результате которого два человека получили ранения.

«Информация, распространяемая в интернете, о том, что в Кизеле ходит маньяк, не соответствует действительности. 19 ноября в отдел полиции (дислокация г. Кизел) МО МВД России „Губахинский“ из медучреждения поступили сообщения о том, что к ним обратились два местных жителя 1998 и 2000 годов рождения с резаными ранами рук. Предварительно установлено, что молодые люди получили травмы в ходе конфликта со знакомым в подъезде одного из домов», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Прикамью.

В полиции уточнили, что все участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Ранее ряд пабликов в соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео, снятое молодыми людьми. Горожане показали залитый кровью подъезд, утверждая на камеру, что в городе орудует маньяк. Также они сняли на видео мужчину, который разгуливал с ножом по городу.

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В ГУ МВД по Пермскому краю информацию о появившемся в городе Кизел маньяке, нападающем с ножом на горожан, назвали не соответствующей действительности. Как пояснил краевой полицейский главк в своем telegram-канале, между местными жителями произошел конфликт, в результате которого два человека получили ранения. «Информация, распространяемая в интернете, о том, что в Кизеле ходит маньяк, не соответствует действительности. 19 ноября в отдел полиции (дислокация г. Кизел) МО МВД России „Губахинский“ из медучреждения поступили сообщения о том, что к ним обратились два местных жителя 1998 и 2000 годов рождения с резаными ранами рук. Предварительно установлено, что молодые люди получили травмы в ходе конфликта со знакомым в подъезде одного из домов», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Прикамью. В полиции уточнили, что все участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Ранее ряд пабликов в соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео, снятое молодыми людьми. Горожане показали залитый кровью подъезд, утверждая на камеру, что в городе орудует маньяк. Также они сняли на видео мужчину, который разгуливал с ножом по городу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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