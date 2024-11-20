В Пермь зайдет премиальный бренд одежды

Российский бренд премиальной одежды Idol планирует открыть магазин в Перми. Первый отдел появится в ТРЦ «Планета».
«Бренд появится в Перми по решению его представителей — это будет 31-й магазин марки в России. Отдел откроется на площади 360 квадратных метров», — пишет «В курсе.ру» со ссылкой на пресс-службу торгово-развлекательного центра. Отдел будет расположен на месте магазина Zarina.
Под брендом Idol шьют одежду для мужчин и женщин. Вместе с брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela входит в ритейл АО «Мэлон Фэшн Груп».
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми появится магазин бренда итальянской одежды Cuvee. Отдел откроется в ТРК «Семья».
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