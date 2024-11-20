В Пермь зайдет премиальный бренд одежды

Бренд одежды Idol откроет первый магазин в Перми
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Бренд выпускает одежду класса «премиум» для мужчин и женщин
Бренд выпускает одежду класса «премиум» для мужчин и женщин Фото:

Российский бренд премиальной одежды Idol планирует открыть магазин в Перми. Первый отдел появится в ТРЦ «Планета».

«Бренд появится в Перми по решению его представителей — это будет 31-й магазин марки в России. Отдел откроется на площади 360 квадратных метров», — пишет «В курсе.ру» со ссылкой на пресс-службу торгово-развлекательного центра. Отдел будет расположен на месте магазина Zarina.

Под брендом Idol шьют одежду для мужчин и женщин. Вместе с брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela входит в ритейл АО «Мэлон Фэшн Груп».

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми появится магазин бренда итальянской одежды Cuvee. Отдел откроется в ТРК «Семья».

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Российский бренд премиальной одежды Idol планирует открыть магазин в Перми. Первый отдел появится в ТРЦ «Планета». «Бренд появится в Перми по решению его представителей — это будет 31-й магазин марки в России. Отдел откроется на площади 360 квадратных метров», — пишет «В курсе.ру» со ссылкой на пресс-службу торгово-развлекательного центра. Отдел будет расположен на месте магазина Zarina. Под брендом Idol шьют одежду для мужчин и женщин. Вместе с брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela входит в ритейл АО «Мэлон Фэшн Груп». Ранее URA.RU рассказало, что в Перми появится магазин бренда итальянской одежды Cuvee. Отдел откроется в ТРК «Семья».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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