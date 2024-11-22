Самолет ВСУ атаковал девятиэтажку в Селидово

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Дом, который атаковал самолет ВСУ, выгорел полностью (архивное фото)
Дом, который атаковал самолет ВСУ, выгорел полностью (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали жилой многоэтажный дом в населенном пункте Селидово (ДНР). Об этом рассказал его житель. 

«Со стороны Красноармейска сошел самолет, не скрываясь, никуда не торопясь, не прикрываясь ничем, сделал ракетный залп по жилому девятиэтажному дому», — рассказал мужчина в беседе с РИА Новости. Он отметил, что ничего не знает о жертвах. Сам дом, по его словам, выгорел полностью. 

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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали жилой многоэтажный дом в населенном пункте Селидово (ДНР). Об этом рассказал его житель.  «Со стороны Красноармейска сошел самолет, не скрываясь, никуда не торопясь, не прикрываясь ничем, сделал ракетный залп по жилому девятиэтажному дому», — рассказал мужчина в беседе с РИА Новости. Он отметил, что ничего не знает о жертвах. Сам дом, по его словам, выгорел полностью. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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