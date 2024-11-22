Самолет ВСУ атаковал девятиэтажку в Селидово

Дом, который атаковал самолет ВСУ, выгорел полностью (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали жилой многоэтажный дом в населенном пункте Селидово (ДНР). Об этом рассказал его житель.
«Со стороны Красноармейска сошел самолет, не скрываясь, никуда не торопясь, не прикрываясь ничем, сделал ракетный залп по жилому девятиэтажному дому», — рассказал мужчина в беседе с РИА Новости. Он отметил, что ничего не знает о жертвах. Сам дом, по его словам, выгорел полностью.
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